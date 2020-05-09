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"هدف" يدعو الباحثين عن عمل إلى التسجيل في جلسة تدريبية عن الخدمات المالية

تُعقد غداً وتستعرض التحولات المستقبلية في الخدمات المصرفية

يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، يوم غد الأحد، جلسة تدريبية تفاعلية مباشرة، عن التحولات المستقبلية في الخدمات المالية والمصرفية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمنصة على الرابط doroob.sa، في الساعة 10.

وستستعرض الجلسة التدريبية التفاعلية المباشرة التي يقدمها خالد الغدير؛ التحولات المستقبلية في الخدمات المالية والمصرفية)، واقع الأنشطة المهنية في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

وفي هذا السياق دعا الصندوق، أفراد المجتمع، إلى المشاركة والاستفادة من الجلسة التدريبية عن بُعد، واستغلال أوقاتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، ولاسيما أن هذه الدورات تأتي تضامناً مع ما تقدمه حكومة المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وانطلاقاً من حس المسؤولية لدى (هدف) تجاه المجتمع.

ويتم تنفيذ البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة عديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل، لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، في حين يحصل المتدرب على شهادات إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

وتأتي الجلسة التدريبية، امتداداً لجلسات تدريبية تفاعلية قُدمت خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي سيكون فيه الإعلان أيضاً عن جلسات أخرى عن بُعد، وذلك انطلاقاً من حرص الصندوق على تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يدعو الباحثين عن عمل إلى التسجيل في جلسة تدريبية عن الخدمات المالية
سبق

يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، يوم غد الأحد، جلسة تدريبية تفاعلية مباشرة، عن التحولات المستقبلية في الخدمات المالية والمصرفية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمنصة على الرابط doroob.sa، في الساعة 10.

وستستعرض الجلسة التدريبية التفاعلية المباشرة التي يقدمها خالد الغدير؛ التحولات المستقبلية في الخدمات المالية والمصرفية)، واقع الأنشطة المهنية في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

وفي هذا السياق دعا الصندوق، أفراد المجتمع، إلى المشاركة والاستفادة من الجلسة التدريبية عن بُعد، واستغلال أوقاتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، ولاسيما أن هذه الدورات تأتي تضامناً مع ما تقدمه حكومة المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وانطلاقاً من حس المسؤولية لدى (هدف) تجاه المجتمع.

ويتم تنفيذ البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة عديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل، لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، في حين يحصل المتدرب على شهادات إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

وتأتي الجلسة التدريبية، امتداداً لجلسات تدريبية تفاعلية قُدمت خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي سيكون فيه الإعلان أيضاً عن جلسات أخرى عن بُعد، وذلك انطلاقاً من حرص الصندوق على تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
10:24 AM

"هدف" يدعو الباحثين عن عمل إلى التسجيل في جلسة تدريبية عن الخدمات المالية

تُعقد غداً وتستعرض التحولات المستقبلية في الخدمات المصرفية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، يوم غد الأحد، جلسة تدريبية تفاعلية مباشرة، عن التحولات المستقبلية في الخدمات المالية والمصرفية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمنصة على الرابط doroob.sa، في الساعة 10.

وستستعرض الجلسة التدريبية التفاعلية المباشرة التي يقدمها خالد الغدير؛ التحولات المستقبلية في الخدمات المالية والمصرفية)، واقع الأنشطة المهنية في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

وفي هذا السياق دعا الصندوق، أفراد المجتمع، إلى المشاركة والاستفادة من الجلسة التدريبية عن بُعد، واستغلال أوقاتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، ولاسيما أن هذه الدورات تأتي تضامناً مع ما تقدمه حكومة المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وانطلاقاً من حس المسؤولية لدى (هدف) تجاه المجتمع.

ويتم تنفيذ البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة عديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل، لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، في حين يحصل المتدرب على شهادات إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

وتأتي الجلسة التدريبية، امتداداً لجلسات تدريبية تفاعلية قُدمت خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي سيكون فيه الإعلان أيضاً عن جلسات أخرى عن بُعد، وذلك انطلاقاً من حرص الصندوق على تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

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