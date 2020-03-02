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"رئيس النيابة العامة بالقصيم" يشكر القيادة بعد ترقيته لـ"مدعي استئناف"

رفع فضيلة رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم الشيخ حسين بن مفلح القحطاني، بالغ شكره وعظيم تقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على الثقة الملكية الكريمة بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم القاضي بترقيته إلى "مدعي استئناف" في النيابة العامة كرئيس لفرع النيابة العامة بمنطقة القصيم.

وتمنى "القحطاني" أن يكون عند حُسن ظن الجميع، وأن يخدم هذا الوطن بما يُسهم في تأدية الواجب تجاه بلاد الحرمين الشريفين لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

وأعرب عن امتنانه للنائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ووكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، على دعمهما ومساندتهما لكل العاملين بالنيابة العامة؛ بما يتواءم مع التوجيهات الكريمة الحاثّة على مواصلة بذل أقصى الجهود لخدمة العدالة الجنائية في المملكة.

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"رئيس النيابة العامة بالقصيم" يشكر القيادة بعد ترقيته لـ"مدعي استئناف"
سبق

رفع فضيلة رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم الشيخ حسين بن مفلح القحطاني، بالغ شكره وعظيم تقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على الثقة الملكية الكريمة بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم القاضي بترقيته إلى "مدعي استئناف" في النيابة العامة كرئيس لفرع النيابة العامة بمنطقة القصيم.

وتمنى "القحطاني" أن يكون عند حُسن ظن الجميع، وأن يخدم هذا الوطن بما يُسهم في تأدية الواجب تجاه بلاد الحرمين الشريفين لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

وأعرب عن امتنانه للنائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ووكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، على دعمهما ومساندتهما لكل العاملين بالنيابة العامة؛ بما يتواءم مع التوجيهات الكريمة الحاثّة على مواصلة بذل أقصى الجهود لخدمة العدالة الجنائية في المملكة.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
11:53 AM

"رئيس النيابة العامة بالقصيم" يشكر القيادة بعد ترقيته لـ"مدعي استئناف"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع فضيلة رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم الشيخ حسين بن مفلح القحطاني، بالغ شكره وعظيم تقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على الثقة الملكية الكريمة بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم القاضي بترقيته إلى "مدعي استئناف" في النيابة العامة كرئيس لفرع النيابة العامة بمنطقة القصيم.

وتمنى "القحطاني" أن يكون عند حُسن ظن الجميع، وأن يخدم هذا الوطن بما يُسهم في تأدية الواجب تجاه بلاد الحرمين الشريفين لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

وأعرب عن امتنانه للنائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ووكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، على دعمهما ومساندتهما لكل العاملين بالنيابة العامة؛ بما يتواءم مع التوجيهات الكريمة الحاثّة على مواصلة بذل أقصى الجهود لخدمة العدالة الجنائية في المملكة.

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