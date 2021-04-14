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"أوباما" يعلن تأييد "بايدن" في الترشّح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

اعتبر أن اختياره نائبًا له كان قرارًا صائبًا

أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اليوم (الثلاثاء)، عن تأييده لنائبه السابق جو بايدن لنيل الترشيح عن الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية 2020.

واعتبر "أوباما" في بيان أوردته "رويترز"، أن اختيار "بايدن" نائبًا له كان أحد أفضل القرارات التي اتخذها، واصفًا إياه بـ"الصديق المقرب".


وبانتهاء حملة بيني ساندرز الأسبوع الماضي، بقي "بايدن" المرشح المحتمل الوحيد عن الحزب الديمقراطي لينافس الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات.

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما جو بايدن الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أوباما" يعلن تأييد "بايدن" في الترشّح لانتخابات الرئاسة الأمريكية
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اليوم (الثلاثاء)، عن تأييده لنائبه السابق جو بايدن لنيل الترشيح عن الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية 2020.

واعتبر "أوباما" في بيان أوردته "رويترز"، أن اختيار "بايدن" نائبًا له كان أحد أفضل القرارات التي اتخذها، واصفًا إياه بـ"الصديق المقرب".


وبانتهاء حملة بيني ساندرز الأسبوع الماضي، بقي "بايدن" المرشح المحتمل الوحيد عن الحزب الديمقراطي لينافس الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
09:03 PM

"أوباما" يعلن تأييد "بايدن" في الترشّح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

اعتبر أن اختياره نائبًا له كان قرارًا صائبًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اليوم (الثلاثاء)، عن تأييده لنائبه السابق جو بايدن لنيل الترشيح عن الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية 2020.

واعتبر "أوباما" في بيان أوردته "رويترز"، أن اختيار "بايدن" نائبًا له كان أحد أفضل القرارات التي اتخذها، واصفًا إياه بـ"الصديق المقرب".


وبانتهاء حملة بيني ساندرز الأسبوع الماضي، بقي "بايدن" المرشح المحتمل الوحيد عن الحزب الديمقراطي لينافس الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات.

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