القطري "العطية" يقترب من التتويج.. و"الراجحي" يستعد لتحقيق إنجاز تاريخي

تشهد جدة، يوم غدٍ الجمعة، إسدال الستار على رالي داكار السعودية 2022 في مرحلته الثانية عشرة والأخيرة من السباق الذي انطلق في 2 يناير "الجاري"؛ حيثُ ستنطلق هذه المرحلة من محافظة بيشة حتى جدة، بمسافة إجمالية تبلغ 680 كم؛ منها 164 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت. وسيتوافد المشاركون بعد انتهاء مرحلة الغد بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا إلى منصة رالي داكار في حلبة كورنيش جدة، التي ستحتضن سلسلةً من الفعاليات، قبل أن يتم تتويج الفائزين بالفئات الستة للرالي عند السابعة مساءً. وكانت المرحلة الحادية عشرة قد اختتمت اليوم الخميس 13 يناير، في مرحلة دائرية بمحافظة بيشة لمسافة 501 كم؛ منها 346 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت. وحسم الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق "أودي" هذه المرحلة لفئة السيارات باحتلاله المركز الأول، متقدمًا على الأرجنتيني لوسيو ألفاريز سائق "أوفر درايف" الذي حصد المرتبة الثانية، فيما جاء السويدي ماتياس إكستروم سائق "أودي" في المركز الثالث. وبنهاية مرحلة اليوم، وقبل الحسم بمرحلةٍ واحدة، واصل القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا" تصدّر الترتيب العام لفئة السيارات، بالرغم من وصوله سابعًا في هذه المرحلة، وبفارق 33 دقيقة عن الفرنسي سيباستيان لويب سائق فريق "بي آر إكس" صاحب المرتبة الثانية، الذي تلقى عقوبةً زمنية بـ5 دقائق نظرًا للسرعة الزائدة، فيما تمسّك السعودي يزيد الراجحي سائق "أوفر درايف" بالمركز الثالث؛ حيث أنهى هذه المرحلة في المرتبة الثالثة عشرة. وفي فئة الدراجات النارية تمكّن الأرجنتيني كيفين بينافيدس درّاج "ريد بُل كيه تي أم" من الحصول على صدارة هذه الفئة، بالرغم من انسحابه في جولة أمس "العاشرة"، فيما وصل البريطاني سام سندرلاند سائق فريق "غاز غاز" ثانيًا، بينما جاء البرتغالي خواكيم رودريغيز درّاج فريق "هيرو" في المركز الثالث. وخطف البرازيلي مارسيلو ميديروس المركز الأول في فئة الدراجات الرباعية "كوادز"، أما البولندي كميل فيشنيفسكي درّاج فريق "أورلين" فقد حصل على المركز الثاني، وكانت المرتبة الثالثة من نصيب الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو. وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي3، حقّق الأمريكي سيث كوينتيرو سائق "ريد بُل أوفرود" المركز الأول في هذه المرحلة، مدونًا بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا، والمتمثل في تسجيله أكبر عدد من الانتصارات في المراحل الخاصة في نسخة واحدة من الرالي، فيما دوّن السويدي سيباستيان إريكسون سائق فريق "ساوث ريسينغ" اسمه في المركز الثاني، أما التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو فقد نال المركز الثالث في هذه الجولة. وفي فئة الشاحنات نجح الروسي إدوارد نقولاييف سائق فريق "كاماز" في إنهاء هذه الجولة متصدرًا للترتيب، تلاهُ زميلهُ في الفريق أندري كارجينوف، فيما حلّ مواطنهما دميتري سوتنيكوف في المركز الثالث. واستطاع البولندي ماريك غوتشال الفوز بهذه الجولة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي4، فيما جاء الإسباني جيرارد فاريس في المركز الثاني، أما الليتواني روكاس باسيوشكا فقد حلّ ثالثًا في الترتيب.

القطري "العطية" يقترب من التتويج.. و"الراجحي" يستعد لتحقيق إنجاز تاريخي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-13 تشهد جدة، يوم غدٍ الجمعة، إسدال الستار على رالي داكار السعودية 2022 في مرحلته الثانية عشرة والأخيرة من السباق الذي انطلق في 2 يناير "الجاري"؛ حيثُ ستنطلق هذه المرحلة من محافظة بيشة حتى جدة، بمسافة إجمالية تبلغ 680 كم؛ منها 164 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.



وسيتوافد المشاركون بعد انتهاء مرحلة الغد بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا إلى منصة رالي داكار في حلبة كورنيش جدة، التي ستحتضن سلسلةً من الفعاليات، قبل أن يتم تتويج الفائزين بالفئات الستة للرالي عند السابعة مساءً.



وكانت المرحلة الحادية عشرة قد اختتمت اليوم الخميس 13 يناير، في مرحلة دائرية بمحافظة بيشة لمسافة 501 كم؛ منها 346 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.



وحسم الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق "أودي" هذه المرحلة لفئة السيارات باحتلاله المركز الأول، متقدمًا على الأرجنتيني لوسيو ألفاريز سائق "أوفر درايف" الذي حصد المرتبة الثانية، فيما جاء السويدي ماتياس إكستروم سائق "أودي" في المركز الثالث.



وبنهاية مرحلة اليوم، وقبل الحسم بمرحلةٍ واحدة، واصل القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا" تصدّر الترتيب العام لفئة السيارات، بالرغم من وصوله سابعًا في هذه المرحلة، وبفارق 33 دقيقة عن الفرنسي سيباستيان لويب سائق فريق "بي آر إكس" صاحب المرتبة الثانية، الذي تلقى عقوبةً زمنية بـ5 دقائق نظرًا للسرعة الزائدة، فيما تمسّك السعودي يزيد الراجحي سائق "أوفر درايف" بالمركز الثالث؛ حيث أنهى هذه المرحلة في المرتبة الثالثة عشرة.



وفي فئة الدراجات النارية تمكّن الأرجنتيني كيفين بينافيدس درّاج "ريد بُل كيه تي أم" من الحصول على صدارة هذه الفئة، بالرغم من انسحابه في جولة أمس "العاشرة"، فيما وصل البريطاني سام سندرلاند سائق فريق "غاز غاز" ثانيًا، بينما جاء البرتغالي خواكيم رودريغيز درّاج فريق "هيرو" في المركز الثالث.



وخطف البرازيلي مارسيلو ميديروس المركز الأول في فئة الدراجات الرباعية "كوادز"، أما البولندي كميل فيشنيفسكي درّاج فريق "أورلين" فقد حصل على المركز الثاني، وكانت المرتبة الثالثة من نصيب الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو.



وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي3، حقّق الأمريكي سيث كوينتيرو سائق "ريد بُل أوفرود" المركز الأول في هذه المرحلة، مدونًا بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا، والمتمثل في تسجيله أكبر عدد من الانتصارات في المراحل الخاصة في نسخة واحدة من الرالي، فيما دوّن السويدي سيباستيان إريكسون سائق فريق "ساوث ريسينغ" اسمه في المركز الثاني، أما التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو فقد نال المركز الثالث في هذه الجولة.



وفي فئة الشاحنات نجح الروسي إدوارد نقولاييف سائق فريق "كاماز" في إنهاء هذه الجولة متصدرًا للترتيب، تلاهُ زميلهُ في الفريق أندري كارجينوف، فيما حلّ مواطنهما دميتري سوتنيكوف في المركز الثالث.



واستطاع البولندي ماريك غوتشال الفوز بهذه الجولة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي4، فيما جاء الإسباني جيرارد فاريس في المركز الثاني، أما الليتواني روكاس باسيوشكا فقد حلّ ثالثًا في الترتيب.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443 09:25 PM

القطري "العطية" يقترب من التتويج.. و"الراجحي" يستعد لتحقيق إنجاز تاريخي غدًا.. مسك ختام رالي داكار السعودية 2022





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تشهد جدة، يوم غدٍ الجمعة، إسدال الستار على رالي داكار السعودية 2022 في مرحلته الثانية عشرة والأخيرة من السباق الذي انطلق في 2 يناير "الجاري"؛ حيثُ ستنطلق هذه المرحلة من محافظة بيشة حتى جدة، بمسافة إجمالية تبلغ 680 كم؛ منها 164 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.



وسيتوافد المشاركون بعد انتهاء مرحلة الغد بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا إلى منصة رالي داكار في حلبة كورنيش جدة، التي ستحتضن سلسلةً من الفعاليات، قبل أن يتم تتويج الفائزين بالفئات الستة للرالي عند السابعة مساءً.



وكانت المرحلة الحادية عشرة قد اختتمت اليوم الخميس 13 يناير، في مرحلة دائرية بمحافظة بيشة لمسافة 501 كم؛ منها 346 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.



وحسم الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق "أودي" هذه المرحلة لفئة السيارات باحتلاله المركز الأول، متقدمًا على الأرجنتيني لوسيو ألفاريز سائق "أوفر درايف" الذي حصد المرتبة الثانية، فيما جاء السويدي ماتياس إكستروم سائق "أودي" في المركز الثالث.



وبنهاية مرحلة اليوم، وقبل الحسم بمرحلةٍ واحدة، واصل القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا" تصدّر الترتيب العام لفئة السيارات، بالرغم من وصوله سابعًا في هذه المرحلة، وبفارق 33 دقيقة عن الفرنسي سيباستيان لويب سائق فريق "بي آر إكس" صاحب المرتبة الثانية، الذي تلقى عقوبةً زمنية بـ5 دقائق نظرًا للسرعة الزائدة، فيما تمسّك السعودي يزيد الراجحي سائق "أوفر درايف" بالمركز الثالث؛ حيث أنهى هذه المرحلة في المرتبة الثالثة عشرة.



وفي فئة الدراجات النارية تمكّن الأرجنتيني كيفين بينافيدس درّاج "ريد بُل كيه تي أم" من الحصول على صدارة هذه الفئة، بالرغم من انسحابه في جولة أمس "العاشرة"، فيما وصل البريطاني سام سندرلاند سائق فريق "غاز غاز" ثانيًا، بينما جاء البرتغالي خواكيم رودريغيز درّاج فريق "هيرو" في المركز الثالث.



وخطف البرازيلي مارسيلو ميديروس المركز الأول في فئة الدراجات الرباعية "كوادز"، أما البولندي كميل فيشنيفسكي درّاج فريق "أورلين" فقد حصل على المركز الثاني، وكانت المرتبة الثالثة من نصيب الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو.



وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي3، حقّق الأمريكي سيث كوينتيرو سائق "ريد بُل أوفرود" المركز الأول في هذه المرحلة، مدونًا بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا، والمتمثل في تسجيله أكبر عدد من الانتصارات في المراحل الخاصة في نسخة واحدة من الرالي، فيما دوّن السويدي سيباستيان إريكسون سائق فريق "ساوث ريسينغ" اسمه في المركز الثاني، أما التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو فقد نال المركز الثالث في هذه الجولة.



وفي فئة الشاحنات نجح الروسي إدوارد نقولاييف سائق فريق "كاماز" في إنهاء هذه الجولة متصدرًا للترتيب، تلاهُ زميلهُ في الفريق أندري كارجينوف، فيما حلّ مواطنهما دميتري سوتنيكوف في المركز الثالث.



واستطاع البولندي ماريك غوتشال الفوز بهذه الجولة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي4، فيما جاء الإسباني جيرارد فاريس في المركز الثاني، أما الليتواني روكاس باسيوشكا فقد حلّ ثالثًا في الترتيب.