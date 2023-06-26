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"أمانة الطائف" ترصد مخالفات المنتزهات المستثمرة.. غياب للنظافة ومعسلات

في حملة رقابية مكثفة نفّذتها بلدية غرب الفرعية.. لا وجود لتراخيص ومواد مجهولة تباع

رصدت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية غرب الفرعية، العديدَ من المخالفات الصريحة للوائح البلدية بالمنتزهات السياحية المستثمرة، ومنها عدم وجود تراخيص نظامية، ومخالفة النشاط، وبيع مواد مجهولة المصدر، وسوء النظافة، واستخدام المعسلات والشيش في أماكن غير مخصصة لذلك، والعديد من المخالفات النظامية التي تستوجب الإغلاق لحين تصحيح المخالفات.

جاء ذلك خلال حملة رقابية مكثفة نفّذتها الأمانة على تلك المنتزهات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالأنظمة والتعليمات، ومزاولة الأنشطة وفق التراخيص المستخرجة.

وبيّنت الأمانة أنها كثّفت الرقابة البلدية على المنتزهات السياحية المستثمرة والخاصة؛ نظيرًا للإقبال المتزايد عليها خلال فترة الصيف، كما تم تخصيص برنامج رقابي لمتابعة المقاهي الشعبية وغير الشعبية، والأنشطة التي يزيد الإقبال عليها الفترة الحالية؛ للوقوف على مدى تطبيق اللوائح البلدية بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الطائف" ترصد مخالفات المنتزهات المستثمرة.. غياب للنظافة ومعسلات
سبق

رصدت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية غرب الفرعية، العديدَ من المخالفات الصريحة للوائح البلدية بالمنتزهات السياحية المستثمرة، ومنها عدم وجود تراخيص نظامية، ومخالفة النشاط، وبيع مواد مجهولة المصدر، وسوء النظافة، واستخدام المعسلات والشيش في أماكن غير مخصصة لذلك، والعديد من المخالفات النظامية التي تستوجب الإغلاق لحين تصحيح المخالفات.

جاء ذلك خلال حملة رقابية مكثفة نفّذتها الأمانة على تلك المنتزهات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالأنظمة والتعليمات، ومزاولة الأنشطة وفق التراخيص المستخرجة.

وبيّنت الأمانة أنها كثّفت الرقابة البلدية على المنتزهات السياحية المستثمرة والخاصة؛ نظيرًا للإقبال المتزايد عليها خلال فترة الصيف، كما تم تخصيص برنامج رقابي لمتابعة المقاهي الشعبية وغير الشعبية، والأنشطة التي يزيد الإقبال عليها الفترة الحالية؛ للوقوف على مدى تطبيق اللوائح البلدية بها.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
12:08 PM
اخر تعديل
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
12:20 PM

"أمانة الطائف" ترصد مخالفات المنتزهات المستثمرة.. غياب للنظافة ومعسلات

في حملة رقابية مكثفة نفّذتها بلدية غرب الفرعية.. لا وجود لتراخيص ومواد مجهولة تباع

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
560

رصدت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية غرب الفرعية، العديدَ من المخالفات الصريحة للوائح البلدية بالمنتزهات السياحية المستثمرة، ومنها عدم وجود تراخيص نظامية، ومخالفة النشاط، وبيع مواد مجهولة المصدر، وسوء النظافة، واستخدام المعسلات والشيش في أماكن غير مخصصة لذلك، والعديد من المخالفات النظامية التي تستوجب الإغلاق لحين تصحيح المخالفات.

جاء ذلك خلال حملة رقابية مكثفة نفّذتها الأمانة على تلك المنتزهات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالأنظمة والتعليمات، ومزاولة الأنشطة وفق التراخيص المستخرجة.

وبيّنت الأمانة أنها كثّفت الرقابة البلدية على المنتزهات السياحية المستثمرة والخاصة؛ نظيرًا للإقبال المتزايد عليها خلال فترة الصيف، كما تم تخصيص برنامج رقابي لمتابعة المقاهي الشعبية وغير الشعبية، والأنشطة التي يزيد الإقبال عليها الفترة الحالية؛ للوقوف على مدى تطبيق اللوائح البلدية بها.

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