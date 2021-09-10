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شرطة القصيم تطيح بمواطن بحوزته غزالان من نوع مهدَّد بالانقراض

ضبطت أسلحة صيد محظورة وذخيرتها

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدِّم بدر السحيباني، بأنه بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي تم القبض على مواطن بحوزته غزالان من نوع (الريم) المهدَّد بالانقراض، وأسلحة صيد محظورة وذخيرتها.

جاء ذلك بعد متابعته عقب تلقي بلاغ عنه لتغييره إطارات مركبته، والهرب من الموقع دون دفع قيمتها. وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني قام بالسطو على إحدى المحازات الخاصة، واصطاد الغزالَيْن، وذبحهما. وقد تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتمت إحالته لدائرة النيابة العامة.

وأكد المقدم السحيباني أن عقوبة استخدام سلاح الرش (الشوزن) غرامة تبلغ (100) ألف ريال، وعقوبة صيد غزال الريم غرامة تبلغ (25) ألف ريال للكائن الواحد، كما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

شرطة القصيم النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة القصيم تطيح بمواطن بحوزته غزالان من نوع مهدَّد بالانقراض
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدِّم بدر السحيباني، بأنه بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي تم القبض على مواطن بحوزته غزالان من نوع (الريم) المهدَّد بالانقراض، وأسلحة صيد محظورة وذخيرتها.

جاء ذلك بعد متابعته عقب تلقي بلاغ عنه لتغييره إطارات مركبته، والهرب من الموقع دون دفع قيمتها. وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني قام بالسطو على إحدى المحازات الخاصة، واصطاد الغزالَيْن، وذبحهما. وقد تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتمت إحالته لدائرة النيابة العامة.

وأكد المقدم السحيباني أن عقوبة استخدام سلاح الرش (الشوزن) غرامة تبلغ (100) ألف ريال، وعقوبة صيد غزال الريم غرامة تبلغ (25) ألف ريال للكائن الواحد، كما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
09:28 PM
اخر تعديل
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
09:59 PM

شرطة القصيم تطيح بمواطن بحوزته غزالان من نوع مهدَّد بالانقراض

ضبطت أسلحة صيد محظورة وذخيرتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدِّم بدر السحيباني، بأنه بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي تم القبض على مواطن بحوزته غزالان من نوع (الريم) المهدَّد بالانقراض، وأسلحة صيد محظورة وذخيرتها.

جاء ذلك بعد متابعته عقب تلقي بلاغ عنه لتغييره إطارات مركبته، والهرب من الموقع دون دفع قيمتها. وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني قام بالسطو على إحدى المحازات الخاصة، واصطاد الغزالَيْن، وذبحهما. وقد تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتمت إحالته لدائرة النيابة العامة.

وأكد المقدم السحيباني أن عقوبة استخدام سلاح الرش (الشوزن) غرامة تبلغ (100) ألف ريال، وعقوبة صيد غزال الريم غرامة تبلغ (25) ألف ريال للكائن الواحد، كما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

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