مذكرة تفاهم بين "السعودية للخدمات الأرضية" و "جبل عمر"

بهدف إنشاء محطة لإنهاء إجراءات الركاب بمكة المكرمة

وقعت شركة "جبل عمر للتطوير" والشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في مجال المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة؛ مذكرة تفاهم مشتركة غير ملزمة للطرفين.

ووقع الاتفاقية ياسر بن فيصل الشريف الرئيس التنفيذي لشركة "جبل عمر للتطوير" والمهندس عمر بن محمد نجار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية.

وقال "الشريف": الاتفاقية تنص على دراسة إمكانية إنشاء محطة إنهاء إجراءات الركاب بمكة المكرمة وذلك سعياً من الشركتين لتسهيل وتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام وتحديداً بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة.

وأضاف: الشركة السعودية للخدمات الأرضية لها نجاحات متميزة في خدمات ضيوف الرحمن وهي الشريك المناسب لهذا المشروع.

من جهته، قال "نجار": شركتنا تسعى دائماً نحو تحقيق شراكات فاعلة ومثمرة مع الشركات الريادية في قطاع الأعمال ومنها شركة "جبل عمر للتطوير" بما ينعكس بالإيجاب على تحقيق التعاون المشترك لخدمة كافة العملاء وخاصة فيما يخدم ويسهل إجراءات ضيوف الرحمن.

بدوره، قال المدير العام لتطوير الأعمال بشركة "جبل عمر"، المهندس عبدالعزيز بن محمد النعيم: هذه الخطوة تأتي ضمن عدد من المبادرات الرامية لتطوير الأعمال بالشركة لتقديم خدمات ذات جودة عالية بما يساهم في تسهيل إجراءات السفر لضيوف الرحمن وتخفيف الضغط بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.