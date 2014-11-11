النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السريحي": يحق لكل 10 مواطنين إنشاء جمعية وفق الأنظمة واللوائح

قال: ممارسة الجمعيات لنشاط تجاري يجوز عبر مجموعة من الإجراءات

قال مدير عام المركز الدولي لدراسات وأبحاث العمل الخيري "مداد" الدكتور خالد السريحي: إنه يحق للجمعيات الخيرية ممارسة نشاط تجاري وفق مجموعة من الإجراءات، وتبعًا للنظام الذي وضعته وزارة التجارة والاستثمار الخاص بتمكين المؤسسة الخيرية من ممارسة نشاط تجاري.
وأرجع "السريحي"، خلال لقاء نظّمه مركز مداد بالتعاون مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية لعدد من الجمعيات الخيرية بالمنطقة أمس بمقر بر الشرقية الرئيسي بالدمام تحت عنوان "شرح نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، عدم إقبال الكثير من الجهات الخيرية على ممارسة الأنشطة التجارية لتنمية مواردها المالية إلى ضعف وعي هذه الجمعيات بالأنظمة المتاحة لها، والاستفادة منها، وإلى ضعف خبرة المسؤولين عن الاستثمار في هذه الجهات، إضافة إلى أن الكثير منهم متعاون وغير متفرغ للعمل بالجهة الخيرية.
وأشار إلى أن النظام يكفل أحقية لكل 10 مواطنين في إنشاء جمعية وفق الأنظمة واللوائح، وقد أوضحت وزارة التجارة والاستثمار -عبر موقعها الإلكتروني- خطوات تمكين المؤسسة الخيرية من ممارسة نشاط تجاري؛ حيث ذكرت أن رسوم الخدمة تأتي في الإصدار الرئيسي 200 ريال والفرعي 100 ريال للسنة الواحدة، والتجديد الرئيسي 200 ريال والفرعي 100 ريال للسنة الواحدة، والتعديل الرئيسي والفرعي 100 ريال.
كما ذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن مدة تنفيذ الخدمة هي فوريًّا عقب تنفيذ خطوات الحصول على الخدمة مباشرة، وهي حضور المالك الشخصي أو الوكيل الشرعي أو المفوض إلى أحد فروع وزارة التجارة والاستثمار، والتحقق من وجود كل المستندات المطلوبة "الشروط" وسلامة الوكالات أو التفويض المصدّق من الغرفة التجارية، ويتم إعطاء العميل فاتورة سداد للخدمة المطلوبة "إصدار جديد- تعديل"، وبعد سداد الرسوم يتم عمل الخدمة المطلوبة من العميل وتسليم السجل.
وأضاف "السريحي" أن فتح المؤسسات الخيرية للأنشطة التجارية سينعش القطاع، ويمكّنه من تنمية برامجه ومشاريعه؛ وبالتالي خدمة المستفيدين منه بشكل أفضل؛ لافتًا إلى ضرورة تثقيف العاملين والقياديين بالقطاع بهذه الأنظمة؛ للاستفادة من الفرص المتاحة فيها، وتجنب الممارسات الخاطئة المخالفة للنظام.
ونوّه "السريحي" بأن النظام يسمح بمنح تراخيص العمل الخيري في مدة 60 يومًا للأوقاف والمؤسسات والشركات والوزارات الحكومية، كما أنه لا يسمح للقضاة والعسكريين بالمشاركة في مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
وأوصى خلال لقائه بالجمعيات، ببعض التحسينات التي يأمل أن يشملها نظام العمل في المؤسسات الخيرية والأهلية، وهي منح صلاحيات أكبر للمناطق لتقليص مدة الحصول على الموافقات، بعيدًا عن المركزية وفتح مجال التبرع الإلكتروني الذي من شأنه أن يُنعش ويضبط أيضًا عملية التبرع للقطاع؛ مؤكدًا أن الأبحاث تشير إلى أن عدد العاملين بالقطاع الخيري بالمملكة وصل إلى 23 ألف موظف وموظفة؛ مبينًا أن هذا العدد لا يشمل العاملين بالأوقاف وقطاعات المسؤولية المجتمعية بالشركات والمؤسسات المختلفة.

المركز الدولي لدراسات وأبحاث العمل الخيري للجمعيات الخيرية مداد الدكتور خالد السريحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السريحي": يحق لكل 10 مواطنين إنشاء جمعية وفق الأنظمة واللوائح
سبق

قال مدير عام المركز الدولي لدراسات وأبحاث العمل الخيري "مداد" الدكتور خالد السريحي: إنه يحق للجمعيات الخيرية ممارسة نشاط تجاري وفق مجموعة من الإجراءات، وتبعًا للنظام الذي وضعته وزارة التجارة والاستثمار الخاص بتمكين المؤسسة الخيرية من ممارسة نشاط تجاري.
وأرجع "السريحي"، خلال لقاء نظّمه مركز مداد بالتعاون مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية لعدد من الجمعيات الخيرية بالمنطقة أمس بمقر بر الشرقية الرئيسي بالدمام تحت عنوان "شرح نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، عدم إقبال الكثير من الجهات الخيرية على ممارسة الأنشطة التجارية لتنمية مواردها المالية إلى ضعف وعي هذه الجمعيات بالأنظمة المتاحة لها، والاستفادة منها، وإلى ضعف خبرة المسؤولين عن الاستثمار في هذه الجهات، إضافة إلى أن الكثير منهم متعاون وغير متفرغ للعمل بالجهة الخيرية.
وأشار إلى أن النظام يكفل أحقية لكل 10 مواطنين في إنشاء جمعية وفق الأنظمة واللوائح، وقد أوضحت وزارة التجارة والاستثمار -عبر موقعها الإلكتروني- خطوات تمكين المؤسسة الخيرية من ممارسة نشاط تجاري؛ حيث ذكرت أن رسوم الخدمة تأتي في الإصدار الرئيسي 200 ريال والفرعي 100 ريال للسنة الواحدة، والتجديد الرئيسي 200 ريال والفرعي 100 ريال للسنة الواحدة، والتعديل الرئيسي والفرعي 100 ريال.
كما ذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن مدة تنفيذ الخدمة هي فوريًّا عقب تنفيذ خطوات الحصول على الخدمة مباشرة، وهي حضور المالك الشخصي أو الوكيل الشرعي أو المفوض إلى أحد فروع وزارة التجارة والاستثمار، والتحقق من وجود كل المستندات المطلوبة "الشروط" وسلامة الوكالات أو التفويض المصدّق من الغرفة التجارية، ويتم إعطاء العميل فاتورة سداد للخدمة المطلوبة "إصدار جديد- تعديل"، وبعد سداد الرسوم يتم عمل الخدمة المطلوبة من العميل وتسليم السجل.
وأضاف "السريحي" أن فتح المؤسسات الخيرية للأنشطة التجارية سينعش القطاع، ويمكّنه من تنمية برامجه ومشاريعه؛ وبالتالي خدمة المستفيدين منه بشكل أفضل؛ لافتًا إلى ضرورة تثقيف العاملين والقياديين بالقطاع بهذه الأنظمة؛ للاستفادة من الفرص المتاحة فيها، وتجنب الممارسات الخاطئة المخالفة للنظام.
ونوّه "السريحي" بأن النظام يسمح بمنح تراخيص العمل الخيري في مدة 60 يومًا للأوقاف والمؤسسات والشركات والوزارات الحكومية، كما أنه لا يسمح للقضاة والعسكريين بالمشاركة في مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
وأوصى خلال لقائه بالجمعيات، ببعض التحسينات التي يأمل أن يشملها نظام العمل في المؤسسات الخيرية والأهلية، وهي منح صلاحيات أكبر للمناطق لتقليص مدة الحصول على الموافقات، بعيدًا عن المركزية وفتح مجال التبرع الإلكتروني الذي من شأنه أن يُنعش ويضبط أيضًا عملية التبرع للقطاع؛ مؤكدًا أن الأبحاث تشير إلى أن عدد العاملين بالقطاع الخيري بالمملكة وصل إلى 23 ألف موظف وموظفة؛ مبينًا أن هذا العدد لا يشمل العاملين بالأوقاف وقطاعات المسؤولية المجتمعية بالشركات والمؤسسات المختلفة.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
11:06 AM

"السريحي": يحق لكل 10 مواطنين إنشاء جمعية وفق الأنظمة واللوائح

قال: ممارسة الجمعيات لنشاط تجاري يجوز عبر مجموعة من الإجراءات

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
855

قال مدير عام المركز الدولي لدراسات وأبحاث العمل الخيري "مداد" الدكتور خالد السريحي: إنه يحق للجمعيات الخيرية ممارسة نشاط تجاري وفق مجموعة من الإجراءات، وتبعًا للنظام الذي وضعته وزارة التجارة والاستثمار الخاص بتمكين المؤسسة الخيرية من ممارسة نشاط تجاري.
وأرجع "السريحي"، خلال لقاء نظّمه مركز مداد بالتعاون مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية لعدد من الجمعيات الخيرية بالمنطقة أمس بمقر بر الشرقية الرئيسي بالدمام تحت عنوان "شرح نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، عدم إقبال الكثير من الجهات الخيرية على ممارسة الأنشطة التجارية لتنمية مواردها المالية إلى ضعف وعي هذه الجمعيات بالأنظمة المتاحة لها، والاستفادة منها، وإلى ضعف خبرة المسؤولين عن الاستثمار في هذه الجهات، إضافة إلى أن الكثير منهم متعاون وغير متفرغ للعمل بالجهة الخيرية.
وأشار إلى أن النظام يكفل أحقية لكل 10 مواطنين في إنشاء جمعية وفق الأنظمة واللوائح، وقد أوضحت وزارة التجارة والاستثمار -عبر موقعها الإلكتروني- خطوات تمكين المؤسسة الخيرية من ممارسة نشاط تجاري؛ حيث ذكرت أن رسوم الخدمة تأتي في الإصدار الرئيسي 200 ريال والفرعي 100 ريال للسنة الواحدة، والتجديد الرئيسي 200 ريال والفرعي 100 ريال للسنة الواحدة، والتعديل الرئيسي والفرعي 100 ريال.
كما ذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن مدة تنفيذ الخدمة هي فوريًّا عقب تنفيذ خطوات الحصول على الخدمة مباشرة، وهي حضور المالك الشخصي أو الوكيل الشرعي أو المفوض إلى أحد فروع وزارة التجارة والاستثمار، والتحقق من وجود كل المستندات المطلوبة "الشروط" وسلامة الوكالات أو التفويض المصدّق من الغرفة التجارية، ويتم إعطاء العميل فاتورة سداد للخدمة المطلوبة "إصدار جديد- تعديل"، وبعد سداد الرسوم يتم عمل الخدمة المطلوبة من العميل وتسليم السجل.
وأضاف "السريحي" أن فتح المؤسسات الخيرية للأنشطة التجارية سينعش القطاع، ويمكّنه من تنمية برامجه ومشاريعه؛ وبالتالي خدمة المستفيدين منه بشكل أفضل؛ لافتًا إلى ضرورة تثقيف العاملين والقياديين بالقطاع بهذه الأنظمة؛ للاستفادة من الفرص المتاحة فيها، وتجنب الممارسات الخاطئة المخالفة للنظام.
ونوّه "السريحي" بأن النظام يسمح بمنح تراخيص العمل الخيري في مدة 60 يومًا للأوقاف والمؤسسات والشركات والوزارات الحكومية، كما أنه لا يسمح للقضاة والعسكريين بالمشاركة في مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
وأوصى خلال لقائه بالجمعيات، ببعض التحسينات التي يأمل أن يشملها نظام العمل في المؤسسات الخيرية والأهلية، وهي منح صلاحيات أكبر للمناطق لتقليص مدة الحصول على الموافقات، بعيدًا عن المركزية وفتح مجال التبرع الإلكتروني الذي من شأنه أن يُنعش ويضبط أيضًا عملية التبرع للقطاع؛ مؤكدًا أن الأبحاث تشير إلى أن عدد العاملين بالقطاع الخيري بالمملكة وصل إلى 23 ألف موظف وموظفة؛ مبينًا أن هذا العدد لا يشمل العاملين بالأوقاف وقطاعات المسؤولية المجتمعية بالشركات والمؤسسات المختلفة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,116
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,159
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,531
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,823

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة