النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

"لغز الربع قرن".. هل عجزت "النقل" عن تنفيذ 40 كلم لهذا الطريق بالليث؟!

قضية قوبلت فيها متابعة "سبق" بإزالة لوحة المشروع.. هو المختصر للعاصمة المقدسة

ينتظر أهالي المرتفعات الجبلية في محافظتي الليث وأضم والمحافظات الأخرى جنوب المملكة، منذ ربع قرن، فكّ لغز تعثر الجزء المتبقي من طريق سفوح الجبال الرابط بين مكة المكرمة ومحافظات الجنوب، والبالغ طوله قرابة الـ40 كلم.

ويُعد الطريق بالنسبة للقرى والمراكز والمحافظات الواقعة على المرتفعات طريقاً مختصراً للوصول إلى العاصمة المقدسة، مقارنة بطريق الساحل الغربي.

ولم يتبقّ من الطريق سوى 40 كيلومتراً، ويُعرف بوصلة "طريق يلملم- نيات- بيرين"؛ حيث بدأت ترسية هذه الوصلة عام 1427هـ بقيمة 55 مليون ريال، وكان من المقرر الانتهاء منه وتسليمه بشكل نهائي في عام 1430هـ؛ فيما لم تلتزم الشركة المنفذة بالعقد المبرم معها طيلة السنوات الماضية، وسط صمت من قِبل فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة والذي لم يحرك ساكناً تجاه هذا الطريق المهم، برغم الانتهاء من باقي أجزائه الأخرى، فيما لم يتبقّ سوى هذا الجزء.


ولم يُعرف حتى الآن مصير المشروع؛ سوى أن وزارة النقل عمدت إلى إزالة لوحة المشروع في وقتٍ سابق عقب خبر نشرته "سبق" تحت عنوان: "مواطنون لـ"النقل": طريق الـ55 مليوناً بمكة يعاني من النسيان!"، ناشدوا من خلاله الوزارة بضرورة استكمال طريق "يلملم- نيات- بيرين" بمنطقة مكة المكرمة، المعروف باسم "طريق سفوح الجبال"، والذي يربط مكة المكرمة بمحافظات جنوب السعودية المتعثر منذ ربع قرن.

يشار إلى أن طريق سفوح الجبال، الذي يربط مكة المكرمة بالمحافظات الجنوبية، تم تنفيذ بعض أجزاء منه؛ إذ يعد من أهم الطرق، وثاني طريق يربط مكة بمحافظات الجنوب، بعد طريق الساحل الغربي المعروف؛ غير أن وصلة "يلملم- بيرين" لم يتم الانتهاء منها، وهي الوصلة الوحيدة المتبقية من الطريق بالكامل التي لم تنتهِ بعد.

وزارة النقل محافظة الليث

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"لغز الربع قرن".. هل عجزت "النقل" عن تنفيذ 40 كلم لهذا الطريق بالليث؟!
سبق

ينتظر أهالي المرتفعات الجبلية في محافظتي الليث وأضم والمحافظات الأخرى جنوب المملكة، منذ ربع قرن، فكّ لغز تعثر الجزء المتبقي من طريق سفوح الجبال الرابط بين مكة المكرمة ومحافظات الجنوب، والبالغ طوله قرابة الـ40 كلم.

ويُعد الطريق بالنسبة للقرى والمراكز والمحافظات الواقعة على المرتفعات طريقاً مختصراً للوصول إلى العاصمة المقدسة، مقارنة بطريق الساحل الغربي.

ولم يتبقّ من الطريق سوى 40 كيلومتراً، ويُعرف بوصلة "طريق يلملم- نيات- بيرين"؛ حيث بدأت ترسية هذه الوصلة عام 1427هـ بقيمة 55 مليون ريال، وكان من المقرر الانتهاء منه وتسليمه بشكل نهائي في عام 1430هـ؛ فيما لم تلتزم الشركة المنفذة بالعقد المبرم معها طيلة السنوات الماضية، وسط صمت من قِبل فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة والذي لم يحرك ساكناً تجاه هذا الطريق المهم، برغم الانتهاء من باقي أجزائه الأخرى، فيما لم يتبقّ سوى هذا الجزء.


ولم يُعرف حتى الآن مصير المشروع؛ سوى أن وزارة النقل عمدت إلى إزالة لوحة المشروع في وقتٍ سابق عقب خبر نشرته "سبق" تحت عنوان: "مواطنون لـ"النقل": طريق الـ55 مليوناً بمكة يعاني من النسيان!"، ناشدوا من خلاله الوزارة بضرورة استكمال طريق "يلملم- نيات- بيرين" بمنطقة مكة المكرمة، المعروف باسم "طريق سفوح الجبال"، والذي يربط مكة المكرمة بمحافظات جنوب السعودية المتعثر منذ ربع قرن.

يشار إلى أن طريق سفوح الجبال، الذي يربط مكة المكرمة بالمحافظات الجنوبية، تم تنفيذ بعض أجزاء منه؛ إذ يعد من أهم الطرق، وثاني طريق يربط مكة بمحافظات الجنوب، بعد طريق الساحل الغربي المعروف؛ غير أن وصلة "يلملم- بيرين" لم يتم الانتهاء منها، وهي الوصلة الوحيدة المتبقية من الطريق بالكامل التي لم تنتهِ بعد.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
12:48 PM

"لغز الربع قرن".. هل عجزت "النقل" عن تنفيذ 40 كلم لهذا الطريق بالليث؟!

قضية قوبلت فيها متابعة "سبق" بإزالة لوحة المشروع.. هو المختصر للعاصمة المقدسة

A A A
عبدالرزاق البجالي - الليث
2
6,503

ينتظر أهالي المرتفعات الجبلية في محافظتي الليث وأضم والمحافظات الأخرى جنوب المملكة، منذ ربع قرن، فكّ لغز تعثر الجزء المتبقي من طريق سفوح الجبال الرابط بين مكة المكرمة ومحافظات الجنوب، والبالغ طوله قرابة الـ40 كلم.

ويُعد الطريق بالنسبة للقرى والمراكز والمحافظات الواقعة على المرتفعات طريقاً مختصراً للوصول إلى العاصمة المقدسة، مقارنة بطريق الساحل الغربي.

ولم يتبقّ من الطريق سوى 40 كيلومتراً، ويُعرف بوصلة "طريق يلملم- نيات- بيرين"؛ حيث بدأت ترسية هذه الوصلة عام 1427هـ بقيمة 55 مليون ريال، وكان من المقرر الانتهاء منه وتسليمه بشكل نهائي في عام 1430هـ؛ فيما لم تلتزم الشركة المنفذة بالعقد المبرم معها طيلة السنوات الماضية، وسط صمت من قِبل فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة والذي لم يحرك ساكناً تجاه هذا الطريق المهم، برغم الانتهاء من باقي أجزائه الأخرى، فيما لم يتبقّ سوى هذا الجزء.


ولم يُعرف حتى الآن مصير المشروع؛ سوى أن وزارة النقل عمدت إلى إزالة لوحة المشروع في وقتٍ سابق عقب خبر نشرته "سبق" تحت عنوان: "مواطنون لـ"النقل": طريق الـ55 مليوناً بمكة يعاني من النسيان!"، ناشدوا من خلاله الوزارة بضرورة استكمال طريق "يلملم- نيات- بيرين" بمنطقة مكة المكرمة، المعروف باسم "طريق سفوح الجبال"، والذي يربط مكة المكرمة بمحافظات جنوب السعودية المتعثر منذ ربع قرن.

يشار إلى أن طريق سفوح الجبال، الذي يربط مكة المكرمة بالمحافظات الجنوبية، تم تنفيذ بعض أجزاء منه؛ إذ يعد من أهم الطرق، وثاني طريق يربط مكة بمحافظات الجنوب، بعد طريق الساحل الغربي المعروف؛ غير أن وصلة "يلملم- بيرين" لم يتم الانتهاء منها، وهي الوصلة الوحيدة المتبقية من الطريق بالكامل التي لم تنتهِ بعد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,003
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,601
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,546
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,119

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة