الإمارات: تسجيل 796 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 22627 إصابة
آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 7931 حالة
أعلنت الإمارات عن تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 22627 حالة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 7931 حالة، وذلك بعد تماثل 603 حالات للشفاء.
فيروس كورونا الجديد
الإمارات: تسجيل 796 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 22627 إصابة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-16
أعلنت الإمارات عن تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 22627 حالة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 7931 حالة، وذلك بعد تماثل 603 حالات للشفاء.
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
08:43 PM
الإمارات: تسجيل 796 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 22627 إصابة
آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 7931 حالة
أعلنت الإمارات عن تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 22627 حالة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 7931 حالة، وذلك بعد تماثل 603 حالات للشفاء.