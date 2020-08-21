فريق "التايقرز" يتوج بكأس بطولة نجوم الملكي الداخلية بالرياض

فاز "الشمري" بالهداف و"القصير" أفضل لاعب و"الفؤاد" أفضل حارس

توَّج اللاعبان فيصل سيف وتركي الصويلح، ممثلا فريق "التايقرز"، بكأس بطولة نجوم الملكي الداخلية، والتي نظمتها أكاديمية نجوم الملكي على ملاعب شبه الجزيرة، بحضور رئيس الأكاديمية سطام الجبر "أبو هيا"، وكلٍ من : معن الحديثي، وأنس الراجحي، وعبدالرحمن المزيرعي، وفراس السلطان، وبدر المسلم، وفارس النفيسة.

وتفصيلاً، انتهت المباراة النهائية، التي جمعت فريقي التايقرز والموج الأزرق على ملاعب شبه الجزيرة بمنطقة الرياض؛ بفوز فريق التايقرز بركلات الترجيح، بعد تعادلهما إيجابيًا بنتيجة (3/3) في الأشواط الأصلية من المباراة، بعد أن قدم الفريقان واحدة من أجمل المباريات.

وأدار المباراة تحكيميًا: ذياب الشمري ساحة، وساعده كلٌ من سالم الشمري وغالي الخليفة، حيث نجح الطاقم التحكيمي في إدارة المباراة باقتدار.

ووجد عبد الله مبارك السبيعي "سناب حواري الشرق" لتغطية الحدث الكبير، والمعلق أنور سالمين "أبو نمر".

وتم تكريم الفريق الفائز بكأس البطولة، وتم خلال التتويج تكريم اللاعب سلطان الشمري الذي حصل على هداف البطولة، وحصل على أفضل لاعب بالبطولة عبدالله عقيلي، وحصل على أفضل لاعب محترف متعب القحطاني، فيما حصل على أفضل لاعب واعد كلاً من جمعان إسحاق ومحمد القصير، وحصل عبدالرحمن الفؤاد على أفضل حارس بالبطولة.