عطيف وفواز الأفضل في خليجي 24

توج منتصف ميدان المنتخب السعودي عبدالله عطيف بجائزة أفضل لاعب في البطولة كأس الخليج 24 المقامة حالياً بدولة قطر.

بينما حصل حارس المنتخب السعودي فواز القرني على جائزة أفضل حارس في خليجي 24.

وجاء تتويج لاعبي المنتخب السعودي عقب نهاية المباراة النهائية لكأس خليجي 24 والتي حقق فيها المنتخب البحريني اللقب الأول في تاريخه بفوزه على الأخضر السعودي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.