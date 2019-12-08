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عطيف وفواز الأفضل في خليجي 24

توج منتصف ميدان المنتخب السعودي عبدالله عطيف بجائزة أفضل لاعب في البطولة كأس الخليج 24 المقامة حالياً بدولة قطر.

بينما حصل حارس المنتخب السعودي فواز القرني على جائزة أفضل حارس في خليجي 24.

وجاء تتويج لاعبي المنتخب السعودي عقب نهاية المباراة النهائية لكأس خليجي 24 والتي حقق فيها المنتخب البحريني اللقب الأول في تاريخه بفوزه على الأخضر السعودي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.

كأس الخليج العربي 24 خليجي 24 نهائي خليجي 24

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عطيف وفواز الأفضل في خليجي 24
سبق

توج منتصف ميدان المنتخب السعودي عبدالله عطيف بجائزة أفضل لاعب في البطولة كأس الخليج 24 المقامة حالياً بدولة قطر.

بينما حصل حارس المنتخب السعودي فواز القرني على جائزة أفضل حارس في خليجي 24.

وجاء تتويج لاعبي المنتخب السعودي عقب نهاية المباراة النهائية لكأس خليجي 24 والتي حقق فيها المنتخب البحريني اللقب الأول في تاريخه بفوزه على الأخضر السعودي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
09:49 PM
اخر تعديل
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
10:40 PM

عطيف وفواز الأفضل في خليجي 24

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,626

توج منتصف ميدان المنتخب السعودي عبدالله عطيف بجائزة أفضل لاعب في البطولة كأس الخليج 24 المقامة حالياً بدولة قطر.

بينما حصل حارس المنتخب السعودي فواز القرني على جائزة أفضل حارس في خليجي 24.

وجاء تتويج لاعبي المنتخب السعودي عقب نهاية المباراة النهائية لكأس خليجي 24 والتي حقق فيها المنتخب البحريني اللقب الأول في تاريخه بفوزه على الأخضر السعودي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.

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