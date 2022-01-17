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"الأسمري": تقديم الاختبارات يجعل العملية التعليمية متصلة ويحقق للطلاب أفضل النتائج

قال إن صدور القرار في وقت مبكر يسهّل على الجميع استكمال إجراءات تنفيذه

رفع مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، وأعضاء هيئة التدريس وجميع المنسوبين في الجامعة، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ لأمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع طلاب وطالبات التعليم الجامعي والتعليم العام إلى الأحد 10 رمضان الموافق 3-5-2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي مع نهاية دوام الخميس 21 رمضان الموافق 14-5-2020م.

وتفصيلاً، قال الدكتور "الأسمري" إن الأمر الكريم بتقديم الاختبارات وجعل بداية الإجازة في 21 رمضان بدلاً من أن تكون الاختبارات في شوال بعد انقطاع وتوقف؛ لإجازة رمضان وعيد الفطر هذا الأمر الكريم يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على رعاية مصالح الطلاب في جميع المراحل التعليمية العام والجامعي".

وأضاف: " تقديم الاختبارات يبيّن مدى اهتمام الملك سلمان - رعاه الله - وحرصه على دعم مسيرة التعليم وخطط قطاعاته، وأن القيادة الوفية ترعى مصالح الجميع وخاصة طلابنا وطالباتنا بأن تكون العملية التعليمية متصلة وبلا انقطاع؛ من أجل تحقيق التحصيل العلمي الذي تسعى إليه الهيئة التعليمية، كذلك حتى لا تؤثر الإجازات - قبل الاختبارات - على النتائج النهائية للطلبة، وأيضاً الحفاظ على مستويات الجاهزية والتنافسية بين الطلاب؛ مما يساعد في الحصول على أفضل المستويات.

وتابع :" أقدر وأثمن جهود وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في دعمه لمسيرة التعليم، وحرصه على أن يحقق الطلاب والطالبات وأعضاء العملية التعليمية غاياتهم وجميع ما يتطلعون إليه".

من جانب آخر، أكدت جامعة شقراء جاهزيتها في تقديم مواعيد الاختبارات وفقاً للأمر الكريم، مشيرة إلى أن إصداره في هذا الوقت المبكر يساعد إدارات الجامعات وجميع مؤسسات التعليم على تنفيذه بأفضل الوسائل، ويساهم في عمل الإجراءات المناسبة لجميع متطلبات القرار الملكي.

تقديم الاختبارات جامعة شقراء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الأسمري": تقديم الاختبارات يجعل العملية التعليمية متصلة ويحقق للطلاب أفضل النتائج
سبق

رفع مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، وأعضاء هيئة التدريس وجميع المنسوبين في الجامعة، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ لأمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع طلاب وطالبات التعليم الجامعي والتعليم العام إلى الأحد 10 رمضان الموافق 3-5-2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي مع نهاية دوام الخميس 21 رمضان الموافق 14-5-2020م.

وتفصيلاً، قال الدكتور "الأسمري" إن الأمر الكريم بتقديم الاختبارات وجعل بداية الإجازة في 21 رمضان بدلاً من أن تكون الاختبارات في شوال بعد انقطاع وتوقف؛ لإجازة رمضان وعيد الفطر هذا الأمر الكريم يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على رعاية مصالح الطلاب في جميع المراحل التعليمية العام والجامعي".

وأضاف: " تقديم الاختبارات يبيّن مدى اهتمام الملك سلمان - رعاه الله - وحرصه على دعم مسيرة التعليم وخطط قطاعاته، وأن القيادة الوفية ترعى مصالح الجميع وخاصة طلابنا وطالباتنا بأن تكون العملية التعليمية متصلة وبلا انقطاع؛ من أجل تحقيق التحصيل العلمي الذي تسعى إليه الهيئة التعليمية، كذلك حتى لا تؤثر الإجازات - قبل الاختبارات - على النتائج النهائية للطلبة، وأيضاً الحفاظ على مستويات الجاهزية والتنافسية بين الطلاب؛ مما يساعد في الحصول على أفضل المستويات.

وتابع :" أقدر وأثمن جهود وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في دعمه لمسيرة التعليم، وحرصه على أن يحقق الطلاب والطالبات وأعضاء العملية التعليمية غاياتهم وجميع ما يتطلعون إليه".

من جانب آخر، أكدت جامعة شقراء جاهزيتها في تقديم مواعيد الاختبارات وفقاً للأمر الكريم، مشيرة إلى أن إصداره في هذا الوقت المبكر يساعد إدارات الجامعات وجميع مؤسسات التعليم على تنفيذه بأفضل الوسائل، ويساهم في عمل الإجراءات المناسبة لجميع متطلبات القرار الملكي.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
01:39 AM

"الأسمري": تقديم الاختبارات يجعل العملية التعليمية متصلة ويحقق للطلاب أفضل النتائج

قال إن صدور القرار في وقت مبكر يسهّل على الجميع استكمال إجراءات تنفيذه

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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رفع مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، وأعضاء هيئة التدريس وجميع المنسوبين في الجامعة، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ لأمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع طلاب وطالبات التعليم الجامعي والتعليم العام إلى الأحد 10 رمضان الموافق 3-5-2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي مع نهاية دوام الخميس 21 رمضان الموافق 14-5-2020م.

وتفصيلاً، قال الدكتور "الأسمري" إن الأمر الكريم بتقديم الاختبارات وجعل بداية الإجازة في 21 رمضان بدلاً من أن تكون الاختبارات في شوال بعد انقطاع وتوقف؛ لإجازة رمضان وعيد الفطر هذا الأمر الكريم يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على رعاية مصالح الطلاب في جميع المراحل التعليمية العام والجامعي".

وأضاف: " تقديم الاختبارات يبيّن مدى اهتمام الملك سلمان - رعاه الله - وحرصه على دعم مسيرة التعليم وخطط قطاعاته، وأن القيادة الوفية ترعى مصالح الجميع وخاصة طلابنا وطالباتنا بأن تكون العملية التعليمية متصلة وبلا انقطاع؛ من أجل تحقيق التحصيل العلمي الذي تسعى إليه الهيئة التعليمية، كذلك حتى لا تؤثر الإجازات - قبل الاختبارات - على النتائج النهائية للطلبة، وأيضاً الحفاظ على مستويات الجاهزية والتنافسية بين الطلاب؛ مما يساعد في الحصول على أفضل المستويات.

وتابع :" أقدر وأثمن جهود وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في دعمه لمسيرة التعليم، وحرصه على أن يحقق الطلاب والطالبات وأعضاء العملية التعليمية غاياتهم وجميع ما يتطلعون إليه".

من جانب آخر، أكدت جامعة شقراء جاهزيتها في تقديم مواعيد الاختبارات وفقاً للأمر الكريم، مشيرة إلى أن إصداره في هذا الوقت المبكر يساعد إدارات الجامعات وجميع مؤسسات التعليم على تنفيذه بأفضل الوسائل، ويساهم في عمل الإجراءات المناسبة لجميع متطلبات القرار الملكي.

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