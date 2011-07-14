القنصلية في #هونج_كونج تواصل تحذير السعوديين من مواقع التظاهرات

الآلاف يشاركون في عدة مسيرات احتجاجية اليوم بمنطقة حدودية مع الصين

واصلت القنصلية السعودية في #هونج_كونج تحذيراتها للسعوديين هناك من الوجود في مناطق تشهد مظاهرات ومسيرات احتجاجية.

وقالت القنصلية اليوم: تود القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين الموجودين في #هونج_كونج، بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجّه إلى منطقة (شاتين) الواقعة شمال هونج كونج على الحدود مع الصين، نظراً لمشاركة آلاف المتظاهرين في عدة مسيرات احتجاجية اليوم بتلك المنطقة.

وكانت القنصلية قد دعت أمس، المواطنين السعوديين الموجودين هناك، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجّه إلى منطقة (شونج شوي) الواقعة في شمال هونج كونج على الحدود مع الصين؛ نظراً لمشاركة آلاف المتظاهرين اليوم في مسيرات احتجاجية غاضبة، ووقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.