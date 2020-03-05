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اليوم.. ختام فعاليات مؤتمر "جستن" عن تعزيز الشخصية السعودية لمجتمع حيوي

عدد الحضور والمسجلين تجاوز 2000 من الجنسين.. و 113 مشاركة بحثية

تختتم اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الـ19 للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" بعنوان "تعزيز الشخصية السعودية لمجتمع حيوي". والذي يشكّل مضمونه أحد الأهداف الأساسية في رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020م.

ويتضمن موضوعات جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الذي ينطلق الساعة ١٢:٤٥ ظهرًا في قاعة حمد الجاسر وذلك بعد انتهاء فعاليات المؤتمر: مقترح إنشاء الجمعية السعودية لعلم النفس.اختصاصات الجمعية العمومية، ومقترح عنوان المؤتمر ٢٠ للجمعية.

من جانب آخر ‏أوضح الدكتور أنس التويجري ⁦‪@analtuwaijri⁩ رئيس لجنة التسجيل بمؤتمر ⁧‫#جستن_2020⁩ الذي تنظمه ⁧‫#جستن⁩ بعنوان

‏⁧‫#تعزيز_الشخصية_السعودية⁩ في جامعة_الملك_سعود⁩ أن عدد الحضور والمسجلين تجاوز ٢٠٠٠ من الجنسين في يومي المؤتمر.

ويضم المؤتمر ست جلسات علمية وثلاث حلقات نقاشية تضم 15 متحدثًا رئيسًا و113 مشاركة بحثية.

وفي إحدى ورقات العمل المشاركة بالمؤتمر تحدثت دكتورة سلطانة البديوي عضو مجلس الشورى في الحلقة النقاشية لليوم الثاني للمؤتمر أمس بعنوان تعزيز الشخصية السعودية لمجتمع حيوي - البعد النفسي والاجتماعي عن مراحل تحولات المجتمع السعودي التي صنفت في ثلاث مراحل وهي مرحلة ما قبل النفط ومرحلة ما بعدها ومرحلة الطفرة، والتي شهدت الكثير من التحولات القيمية والمجتمعية.

ولفتت الدكتورة سلطانة إلى أن ما قبل 2016 هي مرحلة ما قبل إقرار رؤية المملكة 2030 وما بعدها هي مرحلة إقرار المملكة العربية السعودية بثوبها الجديد لافتة إلى أن الرؤية جاءت بمثابة خريطة طريق.

‏وأشارت إلى أن التاءات الأربعة لتشكيل مفهوم المجتمع الحيوي تغير، تمكين، تفاعل وتناغم.. وشددت على أنه لابد أن يعي أبناؤنا مضامين الأنظمة الاجتماعية التي تمس حياتهم الاجتماعية كنظام الذوق العام.

وختمت الدكتورة سلطانة بنت عبد المصلح البديوي حديثها "نريد مجتمعًا منتجًا مستثمرًا مدخرًا لا مستهلكًا".

وكان من ضمن مقترحات وتوصيات الجلسة الثانية للمؤتمر تدريب معلمي ⁧‫#خبرات⁩ على آليات تعزيز الشخصية الوطنية السعودية، وكيفية نقلها إلى المجتمعات الشرقية والغربية التي يطبق فيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم.. ختام فعاليات مؤتمر "جستن" عن تعزيز الشخصية السعودية لمجتمع حيوي
سبق

تختتم اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الـ19 للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" بعنوان "تعزيز الشخصية السعودية لمجتمع حيوي". والذي يشكّل مضمونه أحد الأهداف الأساسية في رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020م.

ويتضمن موضوعات جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الذي ينطلق الساعة ١٢:٤٥ ظهرًا في قاعة حمد الجاسر وذلك بعد انتهاء فعاليات المؤتمر: مقترح إنشاء الجمعية السعودية لعلم النفس.اختصاصات الجمعية العمومية، ومقترح عنوان المؤتمر ٢٠ للجمعية.

من جانب آخر ‏أوضح الدكتور أنس التويجري ⁦‪@analtuwaijri⁩ رئيس لجنة التسجيل بمؤتمر ⁧‫#جستن_2020⁩ الذي تنظمه ⁧‫#جستن⁩ بعنوان

‏⁧‫#تعزيز_الشخصية_السعودية⁩ في جامعة_الملك_سعود⁩ أن عدد الحضور والمسجلين تجاوز ٢٠٠٠ من الجنسين في يومي المؤتمر.

ويضم المؤتمر ست جلسات علمية وثلاث حلقات نقاشية تضم 15 متحدثًا رئيسًا و113 مشاركة بحثية.

وفي إحدى ورقات العمل المشاركة بالمؤتمر تحدثت دكتورة سلطانة البديوي عضو مجلس الشورى في الحلقة النقاشية لليوم الثاني للمؤتمر أمس بعنوان تعزيز الشخصية السعودية لمجتمع حيوي - البعد النفسي والاجتماعي عن مراحل تحولات المجتمع السعودي التي صنفت في ثلاث مراحل وهي مرحلة ما قبل النفط ومرحلة ما بعدها ومرحلة الطفرة، والتي شهدت الكثير من التحولات القيمية والمجتمعية.

ولفتت الدكتورة سلطانة إلى أن ما قبل 2016 هي مرحلة ما قبل إقرار رؤية المملكة 2030 وما بعدها هي مرحلة إقرار المملكة العربية السعودية بثوبها الجديد لافتة إلى أن الرؤية جاءت بمثابة خريطة طريق.

‏وأشارت إلى أن التاءات الأربعة لتشكيل مفهوم المجتمع الحيوي تغير، تمكين، تفاعل وتناغم.. وشددت على أنه لابد أن يعي أبناؤنا مضامين الأنظمة الاجتماعية التي تمس حياتهم الاجتماعية كنظام الذوق العام.

وختمت الدكتورة سلطانة بنت عبد المصلح البديوي حديثها "نريد مجتمعًا منتجًا مستثمرًا مدخرًا لا مستهلكًا".

وكان من ضمن مقترحات وتوصيات الجلسة الثانية للمؤتمر تدريب معلمي ⁧‫#خبرات⁩ على آليات تعزيز الشخصية الوطنية السعودية، وكيفية نقلها إلى المجتمعات الشرقية والغربية التي يطبق فيها.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
12:45 AM

اليوم.. ختام فعاليات مؤتمر "جستن" عن تعزيز الشخصية السعودية لمجتمع حيوي

عدد الحضور والمسجلين تجاوز 2000 من الجنسين.. و 113 مشاركة بحثية

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عبدالحكيم شار - الرياض
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تختتم اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الـ19 للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" بعنوان "تعزيز الشخصية السعودية لمجتمع حيوي". والذي يشكّل مضمونه أحد الأهداف الأساسية في رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020م.

ويتضمن موضوعات جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الذي ينطلق الساعة ١٢:٤٥ ظهرًا في قاعة حمد الجاسر وذلك بعد انتهاء فعاليات المؤتمر: مقترح إنشاء الجمعية السعودية لعلم النفس.اختصاصات الجمعية العمومية، ومقترح عنوان المؤتمر ٢٠ للجمعية.

من جانب آخر ‏أوضح الدكتور أنس التويجري ⁦‪@analtuwaijri⁩ رئيس لجنة التسجيل بمؤتمر ⁧‫#جستن_2020⁩ الذي تنظمه ⁧‫#جستن⁩ بعنوان

‏⁧‫#تعزيز_الشخصية_السعودية⁩ في جامعة_الملك_سعود⁩ أن عدد الحضور والمسجلين تجاوز ٢٠٠٠ من الجنسين في يومي المؤتمر.

ويضم المؤتمر ست جلسات علمية وثلاث حلقات نقاشية تضم 15 متحدثًا رئيسًا و113 مشاركة بحثية.

وفي إحدى ورقات العمل المشاركة بالمؤتمر تحدثت دكتورة سلطانة البديوي عضو مجلس الشورى في الحلقة النقاشية لليوم الثاني للمؤتمر أمس بعنوان تعزيز الشخصية السعودية لمجتمع حيوي - البعد النفسي والاجتماعي عن مراحل تحولات المجتمع السعودي التي صنفت في ثلاث مراحل وهي مرحلة ما قبل النفط ومرحلة ما بعدها ومرحلة الطفرة، والتي شهدت الكثير من التحولات القيمية والمجتمعية.

ولفتت الدكتورة سلطانة إلى أن ما قبل 2016 هي مرحلة ما قبل إقرار رؤية المملكة 2030 وما بعدها هي مرحلة إقرار المملكة العربية السعودية بثوبها الجديد لافتة إلى أن الرؤية جاءت بمثابة خريطة طريق.

‏وأشارت إلى أن التاءات الأربعة لتشكيل مفهوم المجتمع الحيوي تغير، تمكين، تفاعل وتناغم.. وشددت على أنه لابد أن يعي أبناؤنا مضامين الأنظمة الاجتماعية التي تمس حياتهم الاجتماعية كنظام الذوق العام.

وختمت الدكتورة سلطانة بنت عبد المصلح البديوي حديثها "نريد مجتمعًا منتجًا مستثمرًا مدخرًا لا مستهلكًا".

وكان من ضمن مقترحات وتوصيات الجلسة الثانية للمؤتمر تدريب معلمي ⁧‫#خبرات⁩ على آليات تعزيز الشخصية الوطنية السعودية، وكيفية نقلها إلى المجتمعات الشرقية والغربية التي يطبق فيها.

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