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شركة المياه: الروائح والتجمعات بـ"قمم" الطائف لوجود تعديات على مرافق خدمية

أكدت في تجاوب مع ما نشرته "سبق" بأن الفرق الميدانية باشرت الموقع المذكور

أوضحت شركة المياه أن سبب تجمع المياه والروائح الناتجة عنه بمجرى السيل بالقيم الأعلى "الصيانة" بسبب وجود تعديات على مرافق إحدى الجهات الخدمية، كما قامت الفرق الميدانية بإجراء مسح ميداني لكافة مسارات الشبكة بالموقع للتأكد من سلامتها؛ تعقيبًا على ما نشرته "سبق" بعنوان "سكان القيم بالطائف يشكون من مياه مجهولة وروائح كريهة بمجرى السيول".

حيث أصدرت شركة المياه الوطنية توضيحًا أفادت فيه بأن الفرق الميدانية باشرت الموقع المذكور، واتضح أن سبب تجمع المياه والروائح الناتجة عنه في الموقع المشار إليه في الخبر هو وجود تعديات على مرافق إحدى الجهات الخدمية، كما قامت الفرق الميدانية بإجراء مسح ميداني لكافة مسارات الشبكة بالموقع للتأكد من سلامتها.

ودعت الشركة جميع العملاء والمواطنين إلى الإبلاغ في حال وجود أي ملاحظة عن أي أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة: "ebranch.nwc.com.sa" ، أو عن طريق الرقم الموحد: "920001744"، أو الاتصال بخدمة صديق المياه على الرقم "931"، أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على "Apple Store وGoogle play". ورحبت شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة.

وكان أهالي حي القيم الأعلى "الصيانة" بمحافظة الطائف قد شكوا من تدفق مياه مجهولة بمجرى السيول المخصصة للحي تنتشر منها روائح كريهة، ويتخوف السكان من أن تكون تلك المياه مياه مجارٍ قادمة من بعض المساكن الواقعة على مجرى السيول بالحي، خاصة وأن المجرى مغلق عند بدايته.

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شركة المياه: الروائح والتجمعات بـ"قمم" الطائف لوجود تعديات على مرافق خدمية
سبق

أوضحت شركة المياه أن سبب تجمع المياه والروائح الناتجة عنه بمجرى السيل بالقيم الأعلى "الصيانة" بسبب وجود تعديات على مرافق إحدى الجهات الخدمية، كما قامت الفرق الميدانية بإجراء مسح ميداني لكافة مسارات الشبكة بالموقع للتأكد من سلامتها؛ تعقيبًا على ما نشرته "سبق" بعنوان "سكان القيم بالطائف يشكون من مياه مجهولة وروائح كريهة بمجرى السيول".

حيث أصدرت شركة المياه الوطنية توضيحًا أفادت فيه بأن الفرق الميدانية باشرت الموقع المذكور، واتضح أن سبب تجمع المياه والروائح الناتجة عنه في الموقع المشار إليه في الخبر هو وجود تعديات على مرافق إحدى الجهات الخدمية، كما قامت الفرق الميدانية بإجراء مسح ميداني لكافة مسارات الشبكة بالموقع للتأكد من سلامتها.

ودعت الشركة جميع العملاء والمواطنين إلى الإبلاغ في حال وجود أي ملاحظة عن أي أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة: "ebranch.nwc.com.sa" ، أو عن طريق الرقم الموحد: "920001744"، أو الاتصال بخدمة صديق المياه على الرقم "931"، أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على "Apple Store وGoogle play". ورحبت شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة.

وكان أهالي حي القيم الأعلى "الصيانة" بمحافظة الطائف قد شكوا من تدفق مياه مجهولة بمجرى السيول المخصصة للحي تنتشر منها روائح كريهة، ويتخوف السكان من أن تكون تلك المياه مياه مجارٍ قادمة من بعض المساكن الواقعة على مجرى السيول بالحي، خاصة وأن المجرى مغلق عند بدايته.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
04:22 PM

شركة المياه: الروائح والتجمعات بـ"قمم" الطائف لوجود تعديات على مرافق خدمية

أكدت في تجاوب مع ما نشرته "سبق" بأن الفرق الميدانية باشرت الموقع المذكور

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سعود الدعجاني - الطائف
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أوضحت شركة المياه أن سبب تجمع المياه والروائح الناتجة عنه بمجرى السيل بالقيم الأعلى "الصيانة" بسبب وجود تعديات على مرافق إحدى الجهات الخدمية، كما قامت الفرق الميدانية بإجراء مسح ميداني لكافة مسارات الشبكة بالموقع للتأكد من سلامتها؛ تعقيبًا على ما نشرته "سبق" بعنوان "سكان القيم بالطائف يشكون من مياه مجهولة وروائح كريهة بمجرى السيول".

حيث أصدرت شركة المياه الوطنية توضيحًا أفادت فيه بأن الفرق الميدانية باشرت الموقع المذكور، واتضح أن سبب تجمع المياه والروائح الناتجة عنه في الموقع المشار إليه في الخبر هو وجود تعديات على مرافق إحدى الجهات الخدمية، كما قامت الفرق الميدانية بإجراء مسح ميداني لكافة مسارات الشبكة بالموقع للتأكد من سلامتها.

ودعت الشركة جميع العملاء والمواطنين إلى الإبلاغ في حال وجود أي ملاحظة عن أي أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة: "ebranch.nwc.com.sa" ، أو عن طريق الرقم الموحد: "920001744"، أو الاتصال بخدمة صديق المياه على الرقم "931"، أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على "Apple Store وGoogle play". ورحبت شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة.

وكان أهالي حي القيم الأعلى "الصيانة" بمحافظة الطائف قد شكوا من تدفق مياه مجهولة بمجرى السيول المخصصة للحي تنتشر منها روائح كريهة، ويتخوف السكان من أن تكون تلك المياه مياه مجارٍ قادمة من بعض المساكن الواقعة على مجرى السيول بالحي، خاصة وأن المجرى مغلق عند بدايته.

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