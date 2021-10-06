كورونا.. المكسيك تسجّل 7682 إصابة جديدة و778 حالة بمصر

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت المكسيك خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، 7682 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و790 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة بالمكسيك، في بيان لها أمس، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ ثلاثة ملايين و691924، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 279894.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 39 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 308347؛ من ضمنهم 260540 حالة تم شفاؤها، و17508 حالات وفاة.