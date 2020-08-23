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"رئاسة الحرمين" تكشف تفاصيل عودة موظفيها والإجراءات التنظيمية

تنسيق لتحديد الفئات العاملة عن بعد وفقاً لـ"الوطني للوقاية من الأمراض"

أكد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي،عمر بن عبدالعزيز الحميدي، أنه بناءً على ما صدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن عودة جميع الموظفين لمقار عملهم، وحرصًا من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على قيام منسوبي ومنسوبات الرئاسة بأعمالهم على أكمل وجه، فإن الإدارة العامة للموارد البشرية يسرها أن تؤكد عودة جميع موظفي وموظفات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 محرم 1442هـ، مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية.

كما حدد "الحميدي" عددًا من الشروط لعودة جميع الموظفين لمقار عملهم، وفقًا لما جاء في تعميم وزارة الموارد البشرية والتي تقتضي بأن يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن، واستمرار تعليق البصمة، واستمرار عمل الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة عن بُعد، وفقاً لتصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأوضح أنه سيتم التنسيق ما بين الإدارة العامة للموارد البشرية وجميع الإدارات العامة بالرئاسة لتحديد الفئات التي سوف تعمل عن بعد وفقاً لتصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض.

فيما أشار أنه على جميع الموظفين والموظفات تطبيقهم لجميع الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الرئاسة وأوصت بها وزارة الصحة، فمع تطبيق الإجراءات الاحترازية والمحافظة عليها نضمن سلامة الجميع بإذن الله، ونحافظ على الجهود المبذولة من قيادتنا الرشيدة خلال هذه الجائحة، خاصة وأن اهتمام القيادة -حفظها الله- ركزت على سلامة المواطن والمقيم وجعلها في المقام الأول.

يُذكر أن الرئاسة العامة سمحت بعودة الموظفين والموظفات وفق ما جاء به نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي كان بنسبة 50% اعتباراً من 8 شوال الماضي، ثم زادت النسبة إلى 75% منذ 29 من الشهر نفسه.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رئاسة الحرمين" تكشف تفاصيل عودة موظفيها والإجراءات التنظيمية
سبق

أكد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي،عمر بن عبدالعزيز الحميدي، أنه بناءً على ما صدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن عودة جميع الموظفين لمقار عملهم، وحرصًا من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على قيام منسوبي ومنسوبات الرئاسة بأعمالهم على أكمل وجه، فإن الإدارة العامة للموارد البشرية يسرها أن تؤكد عودة جميع موظفي وموظفات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 محرم 1442هـ، مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية.

كما حدد "الحميدي" عددًا من الشروط لعودة جميع الموظفين لمقار عملهم، وفقًا لما جاء في تعميم وزارة الموارد البشرية والتي تقتضي بأن يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن، واستمرار تعليق البصمة، واستمرار عمل الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة عن بُعد، وفقاً لتصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأوضح أنه سيتم التنسيق ما بين الإدارة العامة للموارد البشرية وجميع الإدارات العامة بالرئاسة لتحديد الفئات التي سوف تعمل عن بعد وفقاً لتصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض.

فيما أشار أنه على جميع الموظفين والموظفات تطبيقهم لجميع الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الرئاسة وأوصت بها وزارة الصحة، فمع تطبيق الإجراءات الاحترازية والمحافظة عليها نضمن سلامة الجميع بإذن الله، ونحافظ على الجهود المبذولة من قيادتنا الرشيدة خلال هذه الجائحة، خاصة وأن اهتمام القيادة -حفظها الله- ركزت على سلامة المواطن والمقيم وجعلها في المقام الأول.

يُذكر أن الرئاسة العامة سمحت بعودة الموظفين والموظفات وفق ما جاء به نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي كان بنسبة 50% اعتباراً من 8 شوال الماضي، ثم زادت النسبة إلى 75% منذ 29 من الشهر نفسه.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
02:21 PM

"رئاسة الحرمين" تكشف تفاصيل عودة موظفيها والإجراءات التنظيمية

تنسيق لتحديد الفئات العاملة عن بعد وفقاً لـ"الوطني للوقاية من الأمراض"

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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أكد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي،عمر بن عبدالعزيز الحميدي، أنه بناءً على ما صدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن عودة جميع الموظفين لمقار عملهم، وحرصًا من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على قيام منسوبي ومنسوبات الرئاسة بأعمالهم على أكمل وجه، فإن الإدارة العامة للموارد البشرية يسرها أن تؤكد عودة جميع موظفي وموظفات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 محرم 1442هـ، مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية.

كما حدد "الحميدي" عددًا من الشروط لعودة جميع الموظفين لمقار عملهم، وفقًا لما جاء في تعميم وزارة الموارد البشرية والتي تقتضي بأن يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن، واستمرار تعليق البصمة، واستمرار عمل الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة عن بُعد، وفقاً لتصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأوضح أنه سيتم التنسيق ما بين الإدارة العامة للموارد البشرية وجميع الإدارات العامة بالرئاسة لتحديد الفئات التي سوف تعمل عن بعد وفقاً لتصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض.

فيما أشار أنه على جميع الموظفين والموظفات تطبيقهم لجميع الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الرئاسة وأوصت بها وزارة الصحة، فمع تطبيق الإجراءات الاحترازية والمحافظة عليها نضمن سلامة الجميع بإذن الله، ونحافظ على الجهود المبذولة من قيادتنا الرشيدة خلال هذه الجائحة، خاصة وأن اهتمام القيادة -حفظها الله- ركزت على سلامة المواطن والمقيم وجعلها في المقام الأول.

يُذكر أن الرئاسة العامة سمحت بعودة الموظفين والموظفات وفق ما جاء به نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي كان بنسبة 50% اعتباراً من 8 شوال الماضي، ثم زادت النسبة إلى 75% منذ 29 من الشهر نفسه.

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