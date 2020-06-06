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البنوك السعودية تحذر من تحميل "تطبيقات وهمية"

شددت على ضرورة الاعتماد على المواقع الرسمية

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من تحميل "تطبيقات البنوك الوهمية" حتى لا تتم سـرقة بيانات البطاقة البنكية.

وقالت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية: عنـد رغبتك فـي تحميل تطبيق البنك الذي تتعامل معه على أجهزتك الذكية، تأكد مــن تحميله مــن مصـادر موثوقة، ومـن موقــع البنــك الرسمي؛ تفادياً للتطبيقات الوهمية التــي يتم مــن خلالها سـرقة بيانات البطاقة البنكية.

وأضافت: لتحميل تطبيقات البنوك السعودية من مواقعها الرسمية الدخول إلى مواقع البنوك الرسمية أو من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3dKW4y0

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البنوك السعودية تحذر من تحميل "تطبيقات وهمية"
سبق

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من تحميل "تطبيقات البنوك الوهمية" حتى لا تتم سـرقة بيانات البطاقة البنكية.

وقالت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية: عنـد رغبتك فـي تحميل تطبيق البنك الذي تتعامل معه على أجهزتك الذكية، تأكد مــن تحميله مــن مصـادر موثوقة، ومـن موقــع البنــك الرسمي؛ تفادياً للتطبيقات الوهمية التــي يتم مــن خلالها سـرقة بيانات البطاقة البنكية.

وأضافت: لتحميل تطبيقات البنوك السعودية من مواقعها الرسمية الدخول إلى مواقع البنوك الرسمية أو من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3dKW4y0

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
03:15 PM

البنوك السعودية تحذر من تحميل "تطبيقات وهمية"

شددت على ضرورة الاعتماد على المواقع الرسمية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
3,217

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من تحميل "تطبيقات البنوك الوهمية" حتى لا تتم سـرقة بيانات البطاقة البنكية.

وقالت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية: عنـد رغبتك فـي تحميل تطبيق البنك الذي تتعامل معه على أجهزتك الذكية، تأكد مــن تحميله مــن مصـادر موثوقة، ومـن موقــع البنــك الرسمي؛ تفادياً للتطبيقات الوهمية التــي يتم مــن خلالها سـرقة بيانات البطاقة البنكية.

وأضافت: لتحميل تطبيقات البنوك السعودية من مواقعها الرسمية الدخول إلى مواقع البنوك الرسمية أو من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3dKW4y0

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