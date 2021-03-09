النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العاصمي" مديرًا عامًّا لمكتب التربية العربي

طالَبَ باستمرار الجهود لتعزيز أواصر التعاون بين دول الخليج العربية في المجالات التعليمية

‬ باشر اليوم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي مهام عمله، مديرًا لمكتب التربية العربي لدول الخليج، لمدة أربع سنوات، خَلَفًا للمدير السابق للمكتب، الدكتور علي بن عبدالخالق القرني.

وجاء في بيان صدر عن مكتب التربية العربي لدول الخليج اليوم، أن تعيين الدكتور العاصمي جاء أثناء اجتماعات الدورة الاستثنائية العاشرة للمؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج (وزراء التربية والتعليم بدول الخليج) الذي عُقد في شهر يناير من العام 2021م.

وفي حديثه لمنسوبات ومنسوبي المكتب، أكد الدكتور عبدالرحمن العاصمي، أهمية أن يواصل المكتب جهوده في سبيل تعزيز أواصر التعاون بين دول الخليج العربية في المجالات التعليمية، بما يسهم في دعم مساعيها نحو النمو والازدهار في مختلف المجالات، مقدرًا لأعضاء المؤتمر العام ثقتهم التي تكلل بها لحمل مسؤولية قيادة المكتب وأجهزته المختلفة للسنوات الأربع القادمة.

ووجّه الدكتور "العاصمي" شكره وتقديره للمدير السابق للمكتب، الدكتور علي بن عبدالخالق القرني، مثمنًا له جهوده القيمة التي بذلها لإنجاح أعمال المكتب، وضمان تحقيقه للأهداف التي أنشئ من أجلها.

وأكد الدكتور "العاصمي" أن التربية والتعليم ميدان يمتاز بالديناميكية والتجدد الذي يتطلب مواكبة الأحداث والمتغيرات السريعة في المجالات التعليمية والتربوية والتقنية وغيرها، وهو ما يستدعي أن تكون أنظمة التعليم ومؤسساته مرنة ومنسجمة مع أبرز التغيرات التي تميز المشهد العالمي المعاصر، مع المحافظة على القيم الإسلامية السمحة، والثقافة العربية الأصيلة.

وأشاد بمكتب التربية العربي لدول الخليج، وأشار إلى المكانة التربوية والتعليمية التي يمثلها بصفته بيتًا كبيرًا للخبرة. وذكر أن طريق التربية متجدد دائمًا، وأن من المهم متابعة المتغيرات في التعليم؛ لا سيما بعد جائحة كورونا التي كشفت كثيرًا من التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم عالميًّا، وأظهرت عددًا من الأولويات التي من المهم العمل عليها لتطوير منظومة التعليم ورفع جودة مخرجاته.

يُذكر أن الدكتور "العاصمي" سَبَق أن تَقَلد عددًا من المناصب المهمة أبرزها نائب وزير التعليم، ومدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وعضو في مجلس الشورى.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"العاصمي" مديرًا عامًّا لمكتب التربية العربي
سبق

‬ باشر اليوم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي مهام عمله، مديرًا لمكتب التربية العربي لدول الخليج، لمدة أربع سنوات، خَلَفًا للمدير السابق للمكتب، الدكتور علي بن عبدالخالق القرني.

وجاء في بيان صدر عن مكتب التربية العربي لدول الخليج اليوم، أن تعيين الدكتور العاصمي جاء أثناء اجتماعات الدورة الاستثنائية العاشرة للمؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج (وزراء التربية والتعليم بدول الخليج) الذي عُقد في شهر يناير من العام 2021م.

وفي حديثه لمنسوبات ومنسوبي المكتب، أكد الدكتور عبدالرحمن العاصمي، أهمية أن يواصل المكتب جهوده في سبيل تعزيز أواصر التعاون بين دول الخليج العربية في المجالات التعليمية، بما يسهم في دعم مساعيها نحو النمو والازدهار في مختلف المجالات، مقدرًا لأعضاء المؤتمر العام ثقتهم التي تكلل بها لحمل مسؤولية قيادة المكتب وأجهزته المختلفة للسنوات الأربع القادمة.

ووجّه الدكتور "العاصمي" شكره وتقديره للمدير السابق للمكتب، الدكتور علي بن عبدالخالق القرني، مثمنًا له جهوده القيمة التي بذلها لإنجاح أعمال المكتب، وضمان تحقيقه للأهداف التي أنشئ من أجلها.

وأكد الدكتور "العاصمي" أن التربية والتعليم ميدان يمتاز بالديناميكية والتجدد الذي يتطلب مواكبة الأحداث والمتغيرات السريعة في المجالات التعليمية والتربوية والتقنية وغيرها، وهو ما يستدعي أن تكون أنظمة التعليم ومؤسساته مرنة ومنسجمة مع أبرز التغيرات التي تميز المشهد العالمي المعاصر، مع المحافظة على القيم الإسلامية السمحة، والثقافة العربية الأصيلة.

وأشاد بمكتب التربية العربي لدول الخليج، وأشار إلى المكانة التربوية والتعليمية التي يمثلها بصفته بيتًا كبيرًا للخبرة. وذكر أن طريق التربية متجدد دائمًا، وأن من المهم متابعة المتغيرات في التعليم؛ لا سيما بعد جائحة كورونا التي كشفت كثيرًا من التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم عالميًّا، وأظهرت عددًا من الأولويات التي من المهم العمل عليها لتطوير منظومة التعليم ورفع جودة مخرجاته.

يُذكر أن الدكتور "العاصمي" سَبَق أن تَقَلد عددًا من المناصب المهمة أبرزها نائب وزير التعليم، ومدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وعضو في مجلس الشورى.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
04:22 PM

"العاصمي" مديرًا عامًّا لمكتب التربية العربي

طالَبَ باستمرار الجهود لتعزيز أواصر التعاون بين دول الخليج العربية في المجالات التعليمية

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
191

‬ باشر اليوم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي مهام عمله، مديرًا لمكتب التربية العربي لدول الخليج، لمدة أربع سنوات، خَلَفًا للمدير السابق للمكتب، الدكتور علي بن عبدالخالق القرني.

وجاء في بيان صدر عن مكتب التربية العربي لدول الخليج اليوم، أن تعيين الدكتور العاصمي جاء أثناء اجتماعات الدورة الاستثنائية العاشرة للمؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج (وزراء التربية والتعليم بدول الخليج) الذي عُقد في شهر يناير من العام 2021م.

وفي حديثه لمنسوبات ومنسوبي المكتب، أكد الدكتور عبدالرحمن العاصمي، أهمية أن يواصل المكتب جهوده في سبيل تعزيز أواصر التعاون بين دول الخليج العربية في المجالات التعليمية، بما يسهم في دعم مساعيها نحو النمو والازدهار في مختلف المجالات، مقدرًا لأعضاء المؤتمر العام ثقتهم التي تكلل بها لحمل مسؤولية قيادة المكتب وأجهزته المختلفة للسنوات الأربع القادمة.

ووجّه الدكتور "العاصمي" شكره وتقديره للمدير السابق للمكتب، الدكتور علي بن عبدالخالق القرني، مثمنًا له جهوده القيمة التي بذلها لإنجاح أعمال المكتب، وضمان تحقيقه للأهداف التي أنشئ من أجلها.

وأكد الدكتور "العاصمي" أن التربية والتعليم ميدان يمتاز بالديناميكية والتجدد الذي يتطلب مواكبة الأحداث والمتغيرات السريعة في المجالات التعليمية والتربوية والتقنية وغيرها، وهو ما يستدعي أن تكون أنظمة التعليم ومؤسساته مرنة ومنسجمة مع أبرز التغيرات التي تميز المشهد العالمي المعاصر، مع المحافظة على القيم الإسلامية السمحة، والثقافة العربية الأصيلة.

وأشاد بمكتب التربية العربي لدول الخليج، وأشار إلى المكانة التربوية والتعليمية التي يمثلها بصفته بيتًا كبيرًا للخبرة. وذكر أن طريق التربية متجدد دائمًا، وأن من المهم متابعة المتغيرات في التعليم؛ لا سيما بعد جائحة كورونا التي كشفت كثيرًا من التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم عالميًّا، وأظهرت عددًا من الأولويات التي من المهم العمل عليها لتطوير منظومة التعليم ورفع جودة مخرجاته.

يُذكر أن الدكتور "العاصمي" سَبَق أن تَقَلد عددًا من المناصب المهمة أبرزها نائب وزير التعليم، ومدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وعضو في مجلس الشورى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,873
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,068
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,765
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,201

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة