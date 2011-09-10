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"محافظ العارضة" يكرم الفرق الرياضية الفائزة ببطولات الموسم الماضي

استقبل محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر صباح اليوم الثلاثاء في مكتبه بمقر المحافظة مدير مكتب رابطة فرق الأحياء بالعارضة، أحمد المعيدي، ورؤساء فرق العارضة الرياضية التي حصلت على البطولات في الموسم الماضي لكرة القدم .

وقدم بن "منيخر" خلال اللقاء التهنئة لهم، مشيداً بجهودهم الرياضية باسم المحافظة، طامحاً أن يرى من الجميع بطولات متجددة في المواسم القادمة.

جرى خلال اللقاء تكريم رئيس فريق دبير، إبراهيم العبدلي ورئيس فريق الوصل محمد جحفلي.

وفي نهاية اللقاء قدم مدير مكتب الرابطة ورؤساء الفرق درعًا تذكاريًا للمحافظ وتقدموا بالشكر والثناء له على دعمه المستمر وتشجيعه الدائم لفئة الشباب وبالأخص في المجال الرياضي، وهذا ما جعل الجميع يبذل الجهود بكل معنويات عالية لتحقيق البطولات على مستوى المنطقة باسم المحافظة وبدرجات متميزة.

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"محافظ العارضة" يكرم الفرق الرياضية الفائزة ببطولات الموسم الماضي
سبق

استقبل محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر صباح اليوم الثلاثاء في مكتبه بمقر المحافظة مدير مكتب رابطة فرق الأحياء بالعارضة، أحمد المعيدي، ورؤساء فرق العارضة الرياضية التي حصلت على البطولات في الموسم الماضي لكرة القدم .

وقدم بن "منيخر" خلال اللقاء التهنئة لهم، مشيداً بجهودهم الرياضية باسم المحافظة، طامحاً أن يرى من الجميع بطولات متجددة في المواسم القادمة.

جرى خلال اللقاء تكريم رئيس فريق دبير، إبراهيم العبدلي ورئيس فريق الوصل محمد جحفلي.

وفي نهاية اللقاء قدم مدير مكتب الرابطة ورؤساء الفرق درعًا تذكاريًا للمحافظ وتقدموا بالشكر والثناء له على دعمه المستمر وتشجيعه الدائم لفئة الشباب وبالأخص في المجال الرياضي، وهذا ما جعل الجميع يبذل الجهود بكل معنويات عالية لتحقيق البطولات على مستوى المنطقة باسم المحافظة وبدرجات متميزة.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
02:28 PM

"محافظ العارضة" يكرم الفرق الرياضية الفائزة ببطولات الموسم الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استقبل محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر صباح اليوم الثلاثاء في مكتبه بمقر المحافظة مدير مكتب رابطة فرق الأحياء بالعارضة، أحمد المعيدي، ورؤساء فرق العارضة الرياضية التي حصلت على البطولات في الموسم الماضي لكرة القدم .

وقدم بن "منيخر" خلال اللقاء التهنئة لهم، مشيداً بجهودهم الرياضية باسم المحافظة، طامحاً أن يرى من الجميع بطولات متجددة في المواسم القادمة.

جرى خلال اللقاء تكريم رئيس فريق دبير، إبراهيم العبدلي ورئيس فريق الوصل محمد جحفلي.

وفي نهاية اللقاء قدم مدير مكتب الرابطة ورؤساء الفرق درعًا تذكاريًا للمحافظ وتقدموا بالشكر والثناء له على دعمه المستمر وتشجيعه الدائم لفئة الشباب وبالأخص في المجال الرياضي، وهذا ما جعل الجميع يبذل الجهود بكل معنويات عالية لتحقيق البطولات على مستوى المنطقة باسم المحافظة وبدرجات متميزة.

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