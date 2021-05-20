النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

احجز من هنا.. جامعة نجران تدعو منسوبيها للحصول على اللقاح

"السبيعي": طبقنا الاحترازات بجميع المباني.. شروط "توكلنا" إلزامية

دعت جامعة نجران جميع منسوبيها الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا إلى المبادرة بالحصول على اللقاح؛ حفاظًا على سلامتهم وحماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا، وقد خصصت الجامعة رابطًا لمنسوبيها ومنسوباتها وطلابها وطالباتها عبر بوابة إنجاز للخدمات الإلكترونية بموقع الجامعة؛ وذلك لحجز موعد لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-١٩ من خلال مراكز اللقاح بالجامعة، والمتمثلة في مركز المستشفى الجامعي، ومركز عيادات أعضاء هيئة التدريس بالمدينة الجامعية، إضافة إلى مركز كلية العلوم والآداب بشرورة.

وأكدت الجامعة أن حجز الموعد متاح على الرابط الآتي: https://enjaz.nu.edu.sa

وحثّ رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، منسوبي ومنسوبات الجامعة بالمبادرة بحجز موعد لتلقي اللقاح استجابة لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- الرامية إلى تأمين سلامة المواطنين.

وأكد "السبيعي" أن الجامعة عملت على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع مبانيها وبادرت بتنفيذ جولات تعقيمية دورية شملت القاعات والمعامل والمكاتب الإدارية، كما طبقت شروط الدخول للجامعة من خلال إلزام الموظفين والمراجعين بإبراز تطبيق "توكلنا"، إلى جانب نشرها للمعقمات والكمامات في جميع المباني.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور صالح بن سالم الحارثي، أن مراكز لقاح كورونا بالجامعة هيأت مواقعها لاستقبال جميع المتقدمين وفق الإجراءات المتبعة، وذلك في ظل التوجيهات المعلن عنها بضرورة أخذ اللقاح قبل تاريخ 22 ذي الحجة كشرط أساسي لدخول المنشآت.

جامعة نجران لقاح كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
احجز من هنا.. جامعة نجران تدعو منسوبيها للحصول على اللقاح
سبق

دعت جامعة نجران جميع منسوبيها الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا إلى المبادرة بالحصول على اللقاح؛ حفاظًا على سلامتهم وحماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا، وقد خصصت الجامعة رابطًا لمنسوبيها ومنسوباتها وطلابها وطالباتها عبر بوابة إنجاز للخدمات الإلكترونية بموقع الجامعة؛ وذلك لحجز موعد لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-١٩ من خلال مراكز اللقاح بالجامعة، والمتمثلة في مركز المستشفى الجامعي، ومركز عيادات أعضاء هيئة التدريس بالمدينة الجامعية، إضافة إلى مركز كلية العلوم والآداب بشرورة.

وأكدت الجامعة أن حجز الموعد متاح على الرابط الآتي: https://enjaz.nu.edu.sa

وحثّ رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، منسوبي ومنسوبات الجامعة بالمبادرة بحجز موعد لتلقي اللقاح استجابة لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- الرامية إلى تأمين سلامة المواطنين.

وأكد "السبيعي" أن الجامعة عملت على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع مبانيها وبادرت بتنفيذ جولات تعقيمية دورية شملت القاعات والمعامل والمكاتب الإدارية، كما طبقت شروط الدخول للجامعة من خلال إلزام الموظفين والمراجعين بإبراز تطبيق "توكلنا"، إلى جانب نشرها للمعقمات والكمامات في جميع المباني.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور صالح بن سالم الحارثي، أن مراكز لقاح كورونا بالجامعة هيأت مواقعها لاستقبال جميع المتقدمين وفق الإجراءات المتبعة، وذلك في ظل التوجيهات المعلن عنها بضرورة أخذ اللقاح قبل تاريخ 22 ذي الحجة كشرط أساسي لدخول المنشآت.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
10:53 AM

احجز من هنا.. جامعة نجران تدعو منسوبيها للحصول على اللقاح

"السبيعي": طبقنا الاحترازات بجميع المباني.. شروط "توكلنا" إلزامية

A A A
هادي آل كليب - نجران
0
1,171

دعت جامعة نجران جميع منسوبيها الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا إلى المبادرة بالحصول على اللقاح؛ حفاظًا على سلامتهم وحماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا، وقد خصصت الجامعة رابطًا لمنسوبيها ومنسوباتها وطلابها وطالباتها عبر بوابة إنجاز للخدمات الإلكترونية بموقع الجامعة؛ وذلك لحجز موعد لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-١٩ من خلال مراكز اللقاح بالجامعة، والمتمثلة في مركز المستشفى الجامعي، ومركز عيادات أعضاء هيئة التدريس بالمدينة الجامعية، إضافة إلى مركز كلية العلوم والآداب بشرورة.

وأكدت الجامعة أن حجز الموعد متاح على الرابط الآتي: https://enjaz.nu.edu.sa

وحثّ رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، منسوبي ومنسوبات الجامعة بالمبادرة بحجز موعد لتلقي اللقاح استجابة لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- الرامية إلى تأمين سلامة المواطنين.

وأكد "السبيعي" أن الجامعة عملت على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع مبانيها وبادرت بتنفيذ جولات تعقيمية دورية شملت القاعات والمعامل والمكاتب الإدارية، كما طبقت شروط الدخول للجامعة من خلال إلزام الموظفين والمراجعين بإبراز تطبيق "توكلنا"، إلى جانب نشرها للمعقمات والكمامات في جميع المباني.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور صالح بن سالم الحارثي، أن مراكز لقاح كورونا بالجامعة هيأت مواقعها لاستقبال جميع المتقدمين وفق الإجراءات المتبعة، وذلك في ظل التوجيهات المعلن عنها بضرورة أخذ اللقاح قبل تاريخ 22 ذي الحجة كشرط أساسي لدخول المنشآت.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,942
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,645
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,200

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة