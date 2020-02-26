اتفاقية بين "الإنشاءات البترولية" و"موانئ" لتسليم أرض تصنيعية بـ"رأس الخير"

بمساحة 450 ألف م2.. وستوفر عند تشغيلها أكثر 2000 فرصة عمل

أعلنت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، التابعة لمجموعة صناعات، اليوم الأربعاء عن توقيع محضر تسليم قطعة أرض من الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" لتطوير منشآت تصنيعية لصالح الشركة، تتضمن ساحة تصنيع حديثة تقدم خدمات تصنيع متكاملة.

وتعتبر "موانئ" الهيئة المسؤولة عن تشييد وإدارة الموانئ السعودية بكفاءة عالية لتحويلها إلى روافد فعالة للاقتصاد الوطني.

حضر الاتفاق: إبراهيم الحوسني المستشار لدى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة، والمهندس محمد الشمري نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في "أرامكو السعودية"، وتم التوقيع من قبل المهندس أحمد سالم الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، والكابتن عبدالله بن سعيد الشهراني مدير عام ميناء رأس الخير لدى الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين من أرامكو السعودية، وموانئ، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية.

جاء ذلك على هامش مؤتمر ومعرض اكتفاء 2020 الذي تعقد فعالياته في الظهران إكسبو بالدمام يومي 24 و25 فبراير 2020. وتشارك شركة الإنشاءات البترولية الوطنية في الحدث كراعٍ بلاتيني.

ويأتي هذا التعاون امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وأرامكو السعودية عام 2018؛ لتأسيس ساحة تصنيع وقاعدة دعم بحرية في منطقة رأس الخير، عبر استثمار تصل قيمته إلى 160 مليون ريال سعودي. ومن المقرر أن تبلغ مساحة المنشأة 450 ألف متر مربع، وستوفر عند تشغيلها أكثر من 2000 فرصة عمل.