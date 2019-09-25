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"الغامدي" مديراً لوحدة عمليات الموارد البشرية بـ"تعليم الرياض"

أصدر مدير إدارة الموارد البشرية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بدر بن عبدالمحسن الوهبي، قراراً بتكليف عبدالسلام بن علي الغامدي، مديراً لوحدة عمليات الموارد البشرية، إضافة إلى مهام عمله كمدير للرواتب والبدلات، وذلك لمدة عام، ابتداءً من 2 المحرم 1441 هـ.

وعبر "الغامدي" عن شكره وتقديره للمدير العام للتعليم في منطقة الرياض، ومدير إدارة الموارد البشرية على هذه الثقة، مؤكداً أنه سيعمل مع منسوبي الوحدة على تطويرها والرقي بمستوى خدماتها.

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"الغامدي" مديراً لوحدة عمليات الموارد البشرية بـ"تعليم الرياض"
سبق

أصدر مدير إدارة الموارد البشرية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بدر بن عبدالمحسن الوهبي، قراراً بتكليف عبدالسلام بن علي الغامدي، مديراً لوحدة عمليات الموارد البشرية، إضافة إلى مهام عمله كمدير للرواتب والبدلات، وذلك لمدة عام، ابتداءً من 2 المحرم 1441 هـ.

وعبر "الغامدي" عن شكره وتقديره للمدير العام للتعليم في منطقة الرياض، ومدير إدارة الموارد البشرية على هذه الثقة، مؤكداً أنه سيعمل مع منسوبي الوحدة على تطويرها والرقي بمستوى خدماتها.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
03:34 PM

"الغامدي" مديراً لوحدة عمليات الموارد البشرية بـ"تعليم الرياض"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر مدير إدارة الموارد البشرية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بدر بن عبدالمحسن الوهبي، قراراً بتكليف عبدالسلام بن علي الغامدي، مديراً لوحدة عمليات الموارد البشرية، إضافة إلى مهام عمله كمدير للرواتب والبدلات، وذلك لمدة عام، ابتداءً من 2 المحرم 1441 هـ.

وعبر "الغامدي" عن شكره وتقديره للمدير العام للتعليم في منطقة الرياض، ومدير إدارة الموارد البشرية على هذه الثقة، مؤكداً أنه سيعمل مع منسوبي الوحدة على تطويرها والرقي بمستوى خدماتها.

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