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بالفيديو.. حقول الأرز الملون لوحات فنية في اليابان

فن "التامبو" يستخدم 13 نوعاً من الأرز

انتشر في اليابان فن جديد نسبياً يطلق عليه "فن التامبو"، ويعني رسم لوحات ضخمة بمحصول الأرز، والذي تتم زراعته بأنواع وألوان مختلفة، وتتم مشاهدة اللوحات من أبراج عالية تشرف على الحقول.

وحسب تقرير مصور بصحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، يعتبر الأرز هو الوجبة الرئيسية للشعب الياباني، حيث يستهلك اليابانيون نحو 8 ملايين طن من الأرز سنوياً، ويتم إنتاج 98% من الأرز محلياً ويزرع في حقول تشكّل 54.4% من إجمالي الأراضي الزراعية في اليابان.

ما هو فن "التامبو"؟

يعني مصطلح "تامبو" حقول الأرز باللغة اليابانية، ولا ترسم اللوحات الفنية على الورق، بل هي لوحات ضخمة يتم رسمها بمحصول الأرز، والذي تتم زراعته بأنواع وألوان مختلفة، ويعتمد مبدأ هذا الفن على رؤية التصميم من مكان مرتفع كالأبراج العالية التي أنشأتها الحكومة اليابانية للسياح من أجل مشاهدة لوحات حقول الأرز.

قرية "إيناكاديت"

وتعتبر قرية إيناكاديت في محافظة آوموري موطن فن التامبو، ويتم رسم اللوحات على حقول الأرز مرة واحدة كل عام.

ويستخدم في هذه اللوحات ثلاثة عشر نوعاً من الأرز، مثل الأرز البنفسجي والأصفر والأخضر المعروف، كما يتم استخدام أنواع أخرى من الأرز ذات اللون الأحمر والأبيض والبرتقالي وغيرها من الألوان.

كيف ترسم اللوحات؟

يتم أولاً اختيار تصميم اللوحة، ومن ثم يقوم الفلّاحون بزراعة شتلات الأرز المطلوبة، لا يمكن رسم اللوحة بدون زراعة نبات الأرز بالطريقة الصحيحة، كما أن رعاية الشتلات أمر مهم للغاية، وبعدها يتم وضع الشتلات في الأرض حسب التصميم المعد للوحة.

وبفضل فن "التامبو" أصبحت قرية إيناكاديت مزاراً سياحياً، حيث يزورها حوالي 270 ألف سائح سنوياً.

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بالفيديو.. حقول الأرز الملون لوحات فنية في اليابان
سبق

انتشر في اليابان فن جديد نسبياً يطلق عليه "فن التامبو"، ويعني رسم لوحات ضخمة بمحصول الأرز، والذي تتم زراعته بأنواع وألوان مختلفة، وتتم مشاهدة اللوحات من أبراج عالية تشرف على الحقول.

وحسب تقرير مصور بصحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، يعتبر الأرز هو الوجبة الرئيسية للشعب الياباني، حيث يستهلك اليابانيون نحو 8 ملايين طن من الأرز سنوياً، ويتم إنتاج 98% من الأرز محلياً ويزرع في حقول تشكّل 54.4% من إجمالي الأراضي الزراعية في اليابان.

ما هو فن "التامبو"؟

يعني مصطلح "تامبو" حقول الأرز باللغة اليابانية، ولا ترسم اللوحات الفنية على الورق، بل هي لوحات ضخمة يتم رسمها بمحصول الأرز، والذي تتم زراعته بأنواع وألوان مختلفة، ويعتمد مبدأ هذا الفن على رؤية التصميم من مكان مرتفع كالأبراج العالية التي أنشأتها الحكومة اليابانية للسياح من أجل مشاهدة لوحات حقول الأرز.

قرية "إيناكاديت"

وتعتبر قرية إيناكاديت في محافظة آوموري موطن فن التامبو، ويتم رسم اللوحات على حقول الأرز مرة واحدة كل عام.

ويستخدم في هذه اللوحات ثلاثة عشر نوعاً من الأرز، مثل الأرز البنفسجي والأصفر والأخضر المعروف، كما يتم استخدام أنواع أخرى من الأرز ذات اللون الأحمر والأبيض والبرتقالي وغيرها من الألوان.

كيف ترسم اللوحات؟

يتم أولاً اختيار تصميم اللوحة، ومن ثم يقوم الفلّاحون بزراعة شتلات الأرز المطلوبة، لا يمكن رسم اللوحة بدون زراعة نبات الأرز بالطريقة الصحيحة، كما أن رعاية الشتلات أمر مهم للغاية، وبعدها يتم وضع الشتلات في الأرض حسب التصميم المعد للوحة.

وبفضل فن "التامبو" أصبحت قرية إيناكاديت مزاراً سياحياً، حيث يزورها حوالي 270 ألف سائح سنوياً.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
06:11 PM

بالفيديو.. حقول الأرز الملون لوحات فنية في اليابان

فن "التامبو" يستخدم 13 نوعاً من الأرز

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
2,349

انتشر في اليابان فن جديد نسبياً يطلق عليه "فن التامبو"، ويعني رسم لوحات ضخمة بمحصول الأرز، والذي تتم زراعته بأنواع وألوان مختلفة، وتتم مشاهدة اللوحات من أبراج عالية تشرف على الحقول.

وحسب تقرير مصور بصحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، يعتبر الأرز هو الوجبة الرئيسية للشعب الياباني، حيث يستهلك اليابانيون نحو 8 ملايين طن من الأرز سنوياً، ويتم إنتاج 98% من الأرز محلياً ويزرع في حقول تشكّل 54.4% من إجمالي الأراضي الزراعية في اليابان.

ما هو فن "التامبو"؟

يعني مصطلح "تامبو" حقول الأرز باللغة اليابانية، ولا ترسم اللوحات الفنية على الورق، بل هي لوحات ضخمة يتم رسمها بمحصول الأرز، والذي تتم زراعته بأنواع وألوان مختلفة، ويعتمد مبدأ هذا الفن على رؤية التصميم من مكان مرتفع كالأبراج العالية التي أنشأتها الحكومة اليابانية للسياح من أجل مشاهدة لوحات حقول الأرز.

قرية "إيناكاديت"

وتعتبر قرية إيناكاديت في محافظة آوموري موطن فن التامبو، ويتم رسم اللوحات على حقول الأرز مرة واحدة كل عام.

ويستخدم في هذه اللوحات ثلاثة عشر نوعاً من الأرز، مثل الأرز البنفسجي والأصفر والأخضر المعروف، كما يتم استخدام أنواع أخرى من الأرز ذات اللون الأحمر والأبيض والبرتقالي وغيرها من الألوان.

كيف ترسم اللوحات؟

يتم أولاً اختيار تصميم اللوحة، ومن ثم يقوم الفلّاحون بزراعة شتلات الأرز المطلوبة، لا يمكن رسم اللوحة بدون زراعة نبات الأرز بالطريقة الصحيحة، كما أن رعاية الشتلات أمر مهم للغاية، وبعدها يتم وضع الشتلات في الأرض حسب التصميم المعد للوحة.

وبفضل فن "التامبو" أصبحت قرية إيناكاديت مزاراً سياحياً، حيث يزورها حوالي 270 ألف سائح سنوياً.

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