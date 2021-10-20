"دغريري" يحتفل بعقد قرانه بالطائف

احتفل الشاب محمد إبراهيم دغريري، بعقد قرانه على كريمة الشيخ علي يحيى دغريري، في محافظة الطائف، بحضور الأقارب والأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة موفقة.
احتفل الشاب محمد إبراهيم دغريري، بعقد قرانه على كريمة الشيخ علي يحيى دغريري، في محافظة الطائف، بحضور الأقارب والأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة موفقة.
احتفل الشاب محمد إبراهيم دغريري، بعقد قرانه على كريمة الشيخ علي يحيى دغريري، في محافظة الطائف، بحضور الأقارب والأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة موفقة.
احتفل الشاب محمد إبراهيم دغريري، بعقد قرانه على كريمة الشيخ علي يحيى دغريري، في محافظة الطائف، بحضور الأقارب والأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة موفقة.