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"دغريري" يحتفل بعقد قرانه بالطائف

احتفل الشاب محمد إبراهيم دغريري، بعقد قرانه على كريمة الشيخ علي يحيى دغريري، في محافظة الطائف، بحضور الأقارب والأهل والأصدقاء.

"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة موفقة.

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"دغريري" يحتفل بعقد قرانه بالطائف
سبق

احتفل الشاب محمد إبراهيم دغريري، بعقد قرانه على كريمة الشيخ علي يحيى دغريري، في محافظة الطائف، بحضور الأقارب والأهل والأصدقاء.

"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة موفقة.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
07:36 PM

"دغريري" يحتفل بعقد قرانه بالطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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احتفل الشاب محمد إبراهيم دغريري، بعقد قرانه على كريمة الشيخ علي يحيى دغريري، في محافظة الطائف، بحضور الأقارب والأهل والأصدقاء.

"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة موفقة.

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53.8 مليار

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