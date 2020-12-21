"الأرصاد" تنبه من أمطار على "جازان" مصحوبة برياح سطحية

الحالة تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى الـ8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: (أبو عريش، والداير بني مالك، والريث والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى الثامنة مساءً.