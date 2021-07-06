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محافظ شرورة يناقش قضايا السجناء مع مدير سجون نجران

تناولا الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والدورات التأهيلية المقدمة

التقى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، في مكتبه بالمحافظة، مدير سجون منطقة نجران العميد محمد بن سيف الشهراني، بحضور النقيب عبدالرحمن بن يحيى الشديدي مدير شعبة سجن شرورة.

وخلال اللقاء جرى استعراض سير العمل بإدارة سجن شرورة، ولجنة العفو، ومناقشة ما يختصّ بمتابعة السجناء، والاهتمام بقضاياهم، وكذلك ما يتعلّق بالخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والدورات التأهيلية للنزلاء.

وأكّد المحافظ أن توجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير نجران ونائبه بالتأكيد على أهمية التعاون بين السجون والجهات ذات العلاقة.

وفي نهاية اللقاء شكر "الشهراني" محافظ شرورة موفق العنزي، على ما لقيه من حرص وتعاون فيما يخدم الصالح العام.

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محافظ شرورة يناقش قضايا السجناء مع مدير سجون نجران
سبق

التقى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، في مكتبه بالمحافظة، مدير سجون منطقة نجران العميد محمد بن سيف الشهراني، بحضور النقيب عبدالرحمن بن يحيى الشديدي مدير شعبة سجن شرورة.

وخلال اللقاء جرى استعراض سير العمل بإدارة سجن شرورة، ولجنة العفو، ومناقشة ما يختصّ بمتابعة السجناء، والاهتمام بقضاياهم، وكذلك ما يتعلّق بالخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والدورات التأهيلية للنزلاء.

وأكّد المحافظ أن توجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير نجران ونائبه بالتأكيد على أهمية التعاون بين السجون والجهات ذات العلاقة.

وفي نهاية اللقاء شكر "الشهراني" محافظ شرورة موفق العنزي، على ما لقيه من حرص وتعاون فيما يخدم الصالح العام.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
06:38 PM

محافظ شرورة يناقش قضايا السجناء مع مدير سجون نجران

تناولا الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والدورات التأهيلية المقدمة

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بندر آل عوض - شرورة
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التقى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، في مكتبه بالمحافظة، مدير سجون منطقة نجران العميد محمد بن سيف الشهراني، بحضور النقيب عبدالرحمن بن يحيى الشديدي مدير شعبة سجن شرورة.

وخلال اللقاء جرى استعراض سير العمل بإدارة سجن شرورة، ولجنة العفو، ومناقشة ما يختصّ بمتابعة السجناء، والاهتمام بقضاياهم، وكذلك ما يتعلّق بالخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والدورات التأهيلية للنزلاء.

وأكّد المحافظ أن توجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير نجران ونائبه بالتأكيد على أهمية التعاون بين السجون والجهات ذات العلاقة.

وفي نهاية اللقاء شكر "الشهراني" محافظ شرورة موفق العنزي، على ما لقيه من حرص وتعاون فيما يخدم الصالح العام.

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