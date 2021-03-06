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قيمته 1.9 تريليون دولار.. "الشيوخ الأمريكي" يوافق على مشروع تحفيز "بايدن"

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم، على خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإغاثة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) البالغة 1.9 تريليون دولار.

وتشمل الفاتورة النهائية للخطة 400 مليار دولار على شكل مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، و 300 دولار في الأسبوع في إعانات البطالة الممتدة لـ 9.5 مليون شخص طردوا من العمل في الأزمة، و 350 مليار دولار من المساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تسبب انتشار الوباء في إحداث فجوة في ميزانياتها.

الرئيس الأمريكي جو بايدن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بايدن الاقتصاد الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي فيروس كورونا الجديد

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قيمته 1.9 تريليون دولار.. "الشيوخ الأمريكي" يوافق على مشروع تحفيز "بايدن"
سبق

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم، على خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإغاثة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) البالغة 1.9 تريليون دولار.

وتشمل الفاتورة النهائية للخطة 400 مليار دولار على شكل مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، و 300 دولار في الأسبوع في إعانات البطالة الممتدة لـ 9.5 مليون شخص طردوا من العمل في الأزمة، و 350 مليار دولار من المساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تسبب انتشار الوباء في إحداث فجوة في ميزانياتها.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
09:20 PM
اخر تعديل
07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
12:12 AM

قيمته 1.9 تريليون دولار.. "الشيوخ الأمريكي" يوافق على مشروع تحفيز "بايدن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم، على خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإغاثة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) البالغة 1.9 تريليون دولار.

وتشمل الفاتورة النهائية للخطة 400 مليار دولار على شكل مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، و 300 دولار في الأسبوع في إعانات البطالة الممتدة لـ 9.5 مليون شخص طردوا من العمل في الأزمة، و 350 مليار دولار من المساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تسبب انتشار الوباء في إحداث فجوة في ميزانياتها.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,736
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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