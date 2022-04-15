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وزراء صحة مجموعة العشرين يعقدون اجتماعاً افتراضياً.. الأحد القادم

يناقشون خلاله أثر فيروس كورونا على القطاع الصحي والمجتمع

يعقد وزراء الصحة لمجموعة العشرين اجتماعاً افتراضياً الأحد القادم 26 شعبان 1441هـ، الموافق 19 إبريل 2020م، لمناقشة أثر فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على القطاع الصحي والمجتمع.

ومن المقرر أن يتبع اجتماع وزراء الصحة قمة قادة العشرين الاستثنائية والافتراضية التي عُقِدَت في شهر مارس الماضي، حيث أُصدِرَت توجيهات لوزراء الصحة بمشاركة أفضل الممارسات الوطنية ووضع مجموعة من الإجراءات والتدابير العاجلة لمساعدة مجموعة العشرين على توحيد الجهود من أجل مكافحة الجائحة.

ويُعقَد الاجتماع بقيادة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، حيث يناقش الوزراء سبل تقديم رعايةٍ صحيةٍ مرنة وتشجيع الحلول الرقمية من أجل تعزيز التنسيق العالمي، إلى جانب ذلك، سيتم مناقشة أثر كوفيد-19 ومواضيع الحفاظ على سلامة المريض وضمان الشمولية في الاستجابة العالمية للحالات الصحية الطارئة والتأهب للجوائح.

وينضم لأعضاء مجموعة العشرين كل من الدول المستضافة والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها منظمة الصحة العالمية، مجموعة البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمرفق الدولي لشراء الأدوية (يونايتيد).

فيروس كورونا الجديد مجموعة العشرين 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزراء صحة مجموعة العشرين يعقدون اجتماعاً افتراضياً.. الأحد القادم
سبق

يعقد وزراء الصحة لمجموعة العشرين اجتماعاً افتراضياً الأحد القادم 26 شعبان 1441هـ، الموافق 19 إبريل 2020م، لمناقشة أثر فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على القطاع الصحي والمجتمع.

ومن المقرر أن يتبع اجتماع وزراء الصحة قمة قادة العشرين الاستثنائية والافتراضية التي عُقِدَت في شهر مارس الماضي، حيث أُصدِرَت توجيهات لوزراء الصحة بمشاركة أفضل الممارسات الوطنية ووضع مجموعة من الإجراءات والتدابير العاجلة لمساعدة مجموعة العشرين على توحيد الجهود من أجل مكافحة الجائحة.

ويُعقَد الاجتماع بقيادة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، حيث يناقش الوزراء سبل تقديم رعايةٍ صحيةٍ مرنة وتشجيع الحلول الرقمية من أجل تعزيز التنسيق العالمي، إلى جانب ذلك، سيتم مناقشة أثر كوفيد-19 ومواضيع الحفاظ على سلامة المريض وضمان الشمولية في الاستجابة العالمية للحالات الصحية الطارئة والتأهب للجوائح.

وينضم لأعضاء مجموعة العشرين كل من الدول المستضافة والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها منظمة الصحة العالمية، مجموعة البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمرفق الدولي لشراء الأدوية (يونايتيد).

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
11:31 PM
اخر تعديل
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
12:15 AM

وزراء صحة مجموعة العشرين يعقدون اجتماعاً افتراضياً.. الأحد القادم

يناقشون خلاله أثر فيروس كورونا على القطاع الصحي والمجتمع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يعقد وزراء الصحة لمجموعة العشرين اجتماعاً افتراضياً الأحد القادم 26 شعبان 1441هـ، الموافق 19 إبريل 2020م، لمناقشة أثر فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على القطاع الصحي والمجتمع.

ومن المقرر أن يتبع اجتماع وزراء الصحة قمة قادة العشرين الاستثنائية والافتراضية التي عُقِدَت في شهر مارس الماضي، حيث أُصدِرَت توجيهات لوزراء الصحة بمشاركة أفضل الممارسات الوطنية ووضع مجموعة من الإجراءات والتدابير العاجلة لمساعدة مجموعة العشرين على توحيد الجهود من أجل مكافحة الجائحة.

ويُعقَد الاجتماع بقيادة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، حيث يناقش الوزراء سبل تقديم رعايةٍ صحيةٍ مرنة وتشجيع الحلول الرقمية من أجل تعزيز التنسيق العالمي، إلى جانب ذلك، سيتم مناقشة أثر كوفيد-19 ومواضيع الحفاظ على سلامة المريض وضمان الشمولية في الاستجابة العالمية للحالات الصحية الطارئة والتأهب للجوائح.

وينضم لأعضاء مجموعة العشرين كل من الدول المستضافة والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها منظمة الصحة العالمية، مجموعة البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمرفق الدولي لشراء الأدوية (يونايتيد).

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