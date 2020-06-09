أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 62 حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، والتي تعد أعلى حصيلة إصابة في يوم واحد، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء.

ليبيا تعلن تسجيل 62 إصابة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-09 أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 62 حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، والتي تعد أعلى حصيلة إصابة في يوم واحد، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 08:41 AM

ليبيا تعلن تسجيل 62 إصابة بفيروس كورونا أعلى حصيلة في يوم واحد.. 4 حالات شفاء





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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 62 حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، والتي تعد أعلى حصيلة إصابة في يوم واحد، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء.