أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 62 حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، والتي تعد أعلى حصيلة إصابة في يوم واحد، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء.
ليبيا تعلن تسجيل 62 إصابة بفيروس كورونا
أعلى حصيلة في يوم واحد.. 4 حالات شفاء
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 62 حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، والتي تعد أعلى حصيلة إصابة في يوم واحد، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء.ليبيا فيروس كورونا الجديد
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ليبيا تعلن تسجيل 62 إصابة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-09
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
08:41 AM
ليبيا تعلن تسجيل 62 إصابة بفيروس كورونا
أعلى حصيلة في يوم واحد.. 4 حالات شفاء
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 62 حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، والتي تعد أعلى حصيلة إصابة في يوم واحد، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء.
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