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ليبيا تعلن تسجيل 62 إصابة بفيروس كورونا

أعلى حصيلة في يوم واحد.. 4 حالات شفاء

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 62 حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، والتي تعد أعلى حصيلة إصابة في يوم واحد، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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ليبيا تعلن تسجيل 62 إصابة بفيروس كورونا
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 62 حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، والتي تعد أعلى حصيلة إصابة في يوم واحد، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
08:41 AM

ليبيا تعلن تسجيل 62 إصابة بفيروس كورونا

أعلى حصيلة في يوم واحد.. 4 حالات شفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 62 حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، والتي تعد أعلى حصيلة إصابة في يوم واحد، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء.

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