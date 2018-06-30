أمير تبوك يواسي أسرة غرم الله الزهراني

واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية أسرة المربي غرم الله بن عبدالله الزهراني المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية في وفاة والدهم رحمه الله، سائلاً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مبرزاً مناقب الفقيد رحمه الله طيلة فترة عمله .

فيما أعرب أحمد بن غرم الله الزهراني ابن الفقيد باسمه ونيابة عن الأسرة عن شكرهم وعرفانهم لأمير منطقة تبوك على وقفاته تجاه والدهم طيلة فترة مرضه ومتابعته الدائمة والمستمرة لوالدهم حتى توفاه الله داعياً الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.