تعليم بيشة ينفذ برنامجاً تدريبياً حول التنمية المهنية للمعلمين

استمر يومين ضمن جهود إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية

نفذ مركز التدريب التربوي بتعليم بيئة، أمس الثلاثاء، برنامجا تدريبيا حول "التنمية المهنية للمعلمين"، مستهدفا عدداً من المعلمين من مختلف مكاتب التعليم.

ونفذ البرنامج التدريبي كل من المدربين: ناصر محمد الشهراني، وخالد عبدالله عبدالرحيم ، ومساعد سالم الزهراني، وسياف ظافر الشهراني.

واستمر البرنامج لمدة يومين وتضمن عدداً من الحقائب التدريبية كان من أهمها "بناء العلاقات في العمل، تنمية مهارات التفكير، فن حل المشكلات ، حقوق وواجبات المعلم".

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن جهود إدارة قضايا شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم بيشة الساعية لتبصير وتثقيف المعلمين ووقاية الميدان التعليمي والتربوي مما قد تطرأ عليه من مشكلات .