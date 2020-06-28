"مسام" ينزع 1,185 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من يونيو

إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 171,731 لغمًا

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير اليمن من الألغام" التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2020م، من انتزاع 1,185 لغمًا منها 25 لغمًا مضادة للأفراد، و363 لغمًا مضادة للدبابات و773 ذخيرة غير متفجرة، و24 عبوة ناسفة.



وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 171,731 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.