النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في مؤتمر المحاكاة الصحية.. 70 متحدثًا و22 ورشة عمل و48 ساعة تعليمية معتمدة

ينطلق الاثنين القادم في العاصمة الرياض.. ويرعاه وزير الصحة

ينطلق الاثنين القادم المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية 2019 في مدينة الرياض.
وتمتد فعاليات المؤتمر الذي يرعاه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من الاثنين 11 نوفمبر وحتى الأربعاء 13 نوفمبر 2019.
المؤتمر يشارك فيه 70 متحدثًا ويشهد تقديم 75 ورقة عمل؛ فيما يشتمل على 48 ساعة تعليمية معتمدة، وتعقد خلاله 22 ورشة عمل.
ودعت "الصحة" الراغبين في التسجيل بالمؤتمر للتسجيل الرابط:
https://s.moh.gov.sa/SHSC

المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية 2019 الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في مؤتمر المحاكاة الصحية.. 70 متحدثًا و22 ورشة عمل و48 ساعة تعليمية معتمدة
سبق

ينطلق الاثنين القادم المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية 2019 في مدينة الرياض.
وتمتد فعاليات المؤتمر الذي يرعاه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من الاثنين 11 نوفمبر وحتى الأربعاء 13 نوفمبر 2019.
المؤتمر يشارك فيه 70 متحدثًا ويشهد تقديم 75 ورقة عمل؛ فيما يشتمل على 48 ساعة تعليمية معتمدة، وتعقد خلاله 22 ورشة عمل.
ودعت "الصحة" الراغبين في التسجيل بالمؤتمر للتسجيل الرابط:
https://s.moh.gov.sa/SHSC

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
10:59 AM

في مؤتمر المحاكاة الصحية.. 70 متحدثًا و22 ورشة عمل و48 ساعة تعليمية معتمدة

ينطلق الاثنين القادم في العاصمة الرياض.. ويرعاه وزير الصحة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
114

ينطلق الاثنين القادم المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية 2019 في مدينة الرياض.
وتمتد فعاليات المؤتمر الذي يرعاه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من الاثنين 11 نوفمبر وحتى الأربعاء 13 نوفمبر 2019.
المؤتمر يشارك فيه 70 متحدثًا ويشهد تقديم 75 ورقة عمل؛ فيما يشتمل على 48 ساعة تعليمية معتمدة، وتعقد خلاله 22 ورشة عمل.
ودعت "الصحة" الراغبين في التسجيل بالمؤتمر للتسجيل الرابط:
https://s.moh.gov.sa/SHSC

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,850
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,020
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,421
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,664

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة