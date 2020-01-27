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رعب "كورونا".. ألمانيا تطالب رعاياها بتجنب السفر إلى الصين

تدرس إجلاء مواطنيها

طالبت ألمانيا اليوم (الاثنين) رعاياها بتجنب السفر غير الضروري إلى الصين، في ظل ارتفاع المخاوف من انتشار سريع لفيروس كورونا المستجد، فيما تستعد باريس لإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "على المسافرين أن يدرسوا إرجاء أو إلغاء رحلاتهم غير الضرورية إلى الصين"، وذلك خلال مؤتمر صحافي في برلين إلى جانب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأوضح "ماس" أن ألمانيا تدرس إجلاء رعاياها، إذا رغبوا بذلك، من ووهان بؤرة المرض والمعزولة عن العالم بسبب إجراءات اتخذتها السلطات الصينية على حرية الحركة لضبط انتشار الفيروس المميت.

وتحضر باريس بدورها لإجلاء مواطنيها جوياً من ووهان، كما أعلن اليوم وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان.

ألمانيا تجنب السفر إلى الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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رعب "كورونا".. ألمانيا تطالب رعاياها بتجنب السفر إلى الصين
سبق

طالبت ألمانيا اليوم (الاثنين) رعاياها بتجنب السفر غير الضروري إلى الصين، في ظل ارتفاع المخاوف من انتشار سريع لفيروس كورونا المستجد، فيما تستعد باريس لإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "على المسافرين أن يدرسوا إرجاء أو إلغاء رحلاتهم غير الضرورية إلى الصين"، وذلك خلال مؤتمر صحافي في برلين إلى جانب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأوضح "ماس" أن ألمانيا تدرس إجلاء رعاياها، إذا رغبوا بذلك، من ووهان بؤرة المرض والمعزولة عن العالم بسبب إجراءات اتخذتها السلطات الصينية على حرية الحركة لضبط انتشار الفيروس المميت.

وتحضر باريس بدورها لإجلاء مواطنيها جوياً من ووهان، كما أعلن اليوم وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
03:27 PM

رعب "كورونا".. ألمانيا تطالب رعاياها بتجنب السفر إلى الصين

تدرس إجلاء مواطنيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,952

طالبت ألمانيا اليوم (الاثنين) رعاياها بتجنب السفر غير الضروري إلى الصين، في ظل ارتفاع المخاوف من انتشار سريع لفيروس كورونا المستجد، فيما تستعد باريس لإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "على المسافرين أن يدرسوا إرجاء أو إلغاء رحلاتهم غير الضرورية إلى الصين"، وذلك خلال مؤتمر صحافي في برلين إلى جانب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأوضح "ماس" أن ألمانيا تدرس إجلاء رعاياها، إذا رغبوا بذلك، من ووهان بؤرة المرض والمعزولة عن العالم بسبب إجراءات اتخذتها السلطات الصينية على حرية الحركة لضبط انتشار الفيروس المميت.

وتحضر باريس بدورها لإجلاء مواطنيها جوياً من ووهان، كما أعلن اليوم وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان.

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