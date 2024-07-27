"مدني نجران" يتفاعل مع تنبيه الأمطار محذّراً من مواقع عدة

رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة.

وتشمل الحالة "مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وشرورة"، تستمر حتى التاسعة مساءً.