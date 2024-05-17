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"يويفا": أغسطس المقبل الموعد النهائي لدوري الأبطال والدوري الأوروبي

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أن الاتحاد القاري للعبة يخطط لإنهاء موسم 2019-2020 بحلول أغسطس المقبل بما في ذلك دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وتوقفت معظم بطولات الدوري في أوروبا في مارس الماضي في ظل استمرار أزمة فيروس كوفيد-19 لكن بعض البطولات كشفت عن خطط لعودة المباريات خلال الأسابيع المقبلة.

وألغت فرنسا وهولندا بطولتي الدوري لكن مباريات الدوري الألماني عادت للحياة من جديد أمس السبت ويتوقع تشيفرين إكمال الموسم في 80 في المئة على الأقل من البطولات.

وقال تشيفرين في تصريحات تلفزيونية "لدينا فكرة لكن يتعين علينا الانتظار حتى تؤكد اللجنة التنفيذية لليويفا المواعيد، وبوسعي القول إن الموسم الأوروبي سينتهي في أغسطس إذا ما ظل كل شيء كما هو الآن."

وأضاف المسؤول الأوروبي "أعتقد أن معظم بطولات الدوري ستكمل الموسم، والبطولات التي لن تكمل الموسم هي صاحبة القرار؛ لكن سيكون عليها خوض تصفيات إذا أرادوا المشاركة في البطولات الأوروبية."

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"يويفا": أغسطس المقبل الموعد النهائي لدوري الأبطال والدوري الأوروبي
سبق

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أن الاتحاد القاري للعبة يخطط لإنهاء موسم 2019-2020 بحلول أغسطس المقبل بما في ذلك دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وتوقفت معظم بطولات الدوري في أوروبا في مارس الماضي في ظل استمرار أزمة فيروس كوفيد-19 لكن بعض البطولات كشفت عن خطط لعودة المباريات خلال الأسابيع المقبلة.

وألغت فرنسا وهولندا بطولتي الدوري لكن مباريات الدوري الألماني عادت للحياة من جديد أمس السبت ويتوقع تشيفرين إكمال الموسم في 80 في المئة على الأقل من البطولات.

وقال تشيفرين في تصريحات تلفزيونية "لدينا فكرة لكن يتعين علينا الانتظار حتى تؤكد اللجنة التنفيذية لليويفا المواعيد، وبوسعي القول إن الموسم الأوروبي سينتهي في أغسطس إذا ما ظل كل شيء كما هو الآن."

وأضاف المسؤول الأوروبي "أعتقد أن معظم بطولات الدوري ستكمل الموسم، والبطولات التي لن تكمل الموسم هي صاحبة القرار؛ لكن سيكون عليها خوض تصفيات إذا أرادوا المشاركة في البطولات الأوروبية."

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
08:49 PM

"يويفا": أغسطس المقبل الموعد النهائي لدوري الأبطال والدوري الأوروبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أن الاتحاد القاري للعبة يخطط لإنهاء موسم 2019-2020 بحلول أغسطس المقبل بما في ذلك دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وتوقفت معظم بطولات الدوري في أوروبا في مارس الماضي في ظل استمرار أزمة فيروس كوفيد-19 لكن بعض البطولات كشفت عن خطط لعودة المباريات خلال الأسابيع المقبلة.

وألغت فرنسا وهولندا بطولتي الدوري لكن مباريات الدوري الألماني عادت للحياة من جديد أمس السبت ويتوقع تشيفرين إكمال الموسم في 80 في المئة على الأقل من البطولات.

وقال تشيفرين في تصريحات تلفزيونية "لدينا فكرة لكن يتعين علينا الانتظار حتى تؤكد اللجنة التنفيذية لليويفا المواعيد، وبوسعي القول إن الموسم الأوروبي سينتهي في أغسطس إذا ما ظل كل شيء كما هو الآن."

وأضاف المسؤول الأوروبي "أعتقد أن معظم بطولات الدوري ستكمل الموسم، والبطولات التي لن تكمل الموسم هي صاحبة القرار؛ لكن سيكون عليها خوض تصفيات إذا أرادوا المشاركة في البطولات الأوروبية."

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