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الأمطار تدمر طرق قرى سبت الجارة.. وضعف إمكانات البلدية يزيد المعاناة

الأهالي ينتظرون إصلاحها وإعادة سفلتتها وعمل صبات خرسانية لدرء أخطارها

تسببت الأمطار التي شهدها مركز سبت الجارة وقراه شرق محافظة القنفذة في جرف وتدمير الطرق البلدية ولازال الأهالي ينتظرون إصلاحها وإعادة سفلتتها وعمل صبات خرسانية لدرء أخطار السيول؛ لأن أغلب تلك الطرق تقع بمجاري سيول سرعان ما تجرفها المياه وقت هطول الأمطار.

وتزيد قرى سبت الجارة والمراكز التابعة لها عن 150 قرية يسكنها أكثر من 20 ألف نسمة جميعها ضمن نطاق بلدية سبت الجارة التي تسبب ضعف إمكاناتها في تأخرها عن سرعة مباشرة إصلاح تلك الطرق.

وناشد سكان المنطقة وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة جدة التدخل لدعم بلدية سبت الجارة بالمعدات والاعتمادات اللازمة لتتمكن من خدمة الأهالي في تلك القرى حيث قال المواطنون إنهم يعانون من تأخر صيانة طرق قراهم بسبب ضعف إمكانات البلدية حسب قولهم وأضافوا أن عدداً من تلك القرى التي يوجد بها كثافة سكانية ما زالت تحلم بسفلتة طرقها الترابية كقرية مليل وأعلى قرية اسبطا وقرى النشيم ونفق وشرق خميس حرب.

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الأمطار تدمر طرق قرى سبت الجارة.. وضعف إمكانات البلدية يزيد المعاناة
سبق

تسببت الأمطار التي شهدها مركز سبت الجارة وقراه شرق محافظة القنفذة في جرف وتدمير الطرق البلدية ولازال الأهالي ينتظرون إصلاحها وإعادة سفلتتها وعمل صبات خرسانية لدرء أخطار السيول؛ لأن أغلب تلك الطرق تقع بمجاري سيول سرعان ما تجرفها المياه وقت هطول الأمطار.

وتزيد قرى سبت الجارة والمراكز التابعة لها عن 150 قرية يسكنها أكثر من 20 ألف نسمة جميعها ضمن نطاق بلدية سبت الجارة التي تسبب ضعف إمكاناتها في تأخرها عن سرعة مباشرة إصلاح تلك الطرق.

وناشد سكان المنطقة وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة جدة التدخل لدعم بلدية سبت الجارة بالمعدات والاعتمادات اللازمة لتتمكن من خدمة الأهالي في تلك القرى حيث قال المواطنون إنهم يعانون من تأخر صيانة طرق قراهم بسبب ضعف إمكانات البلدية حسب قولهم وأضافوا أن عدداً من تلك القرى التي يوجد بها كثافة سكانية ما زالت تحلم بسفلتة طرقها الترابية كقرية مليل وأعلى قرية اسبطا وقرى النشيم ونفق وشرق خميس حرب.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
10:36 PM

الأمطار تدمر طرق قرى سبت الجارة.. وضعف إمكانات البلدية يزيد المعاناة

الأهالي ينتظرون إصلاحها وإعادة سفلتتها وعمل صبات خرسانية لدرء أخطارها

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حسن العيسي - القنفذة
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تسببت الأمطار التي شهدها مركز سبت الجارة وقراه شرق محافظة القنفذة في جرف وتدمير الطرق البلدية ولازال الأهالي ينتظرون إصلاحها وإعادة سفلتتها وعمل صبات خرسانية لدرء أخطار السيول؛ لأن أغلب تلك الطرق تقع بمجاري سيول سرعان ما تجرفها المياه وقت هطول الأمطار.

وتزيد قرى سبت الجارة والمراكز التابعة لها عن 150 قرية يسكنها أكثر من 20 ألف نسمة جميعها ضمن نطاق بلدية سبت الجارة التي تسبب ضعف إمكاناتها في تأخرها عن سرعة مباشرة إصلاح تلك الطرق.

وناشد سكان المنطقة وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة جدة التدخل لدعم بلدية سبت الجارة بالمعدات والاعتمادات اللازمة لتتمكن من خدمة الأهالي في تلك القرى حيث قال المواطنون إنهم يعانون من تأخر صيانة طرق قراهم بسبب ضعف إمكانات البلدية حسب قولهم وأضافوا أن عدداً من تلك القرى التي يوجد بها كثافة سكانية ما زالت تحلم بسفلتة طرقها الترابية كقرية مليل وأعلى قرية اسبطا وقرى النشيم ونفق وشرق خميس حرب.

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