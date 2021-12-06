بقرار من "الفهيد"... "الغامدي" عميدًا للكلية التقنية بالطائف

من الكفاءات الوطنية المتميزة وشغل عددًا من المناصب القيادية

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد قرارًا بتكليف خالد بن سعيد آل سحاب الغامدي عميدًا للكلية التقنية بمحافظة الطائف .

وبهذه المناسبة، عبر الغامدي عن شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على هذه الثقة بتكليفه عميدًا للكلية التقنية بالطائف، سائلًا الله تعالى أن يكون عند ثقة المسؤولين بالمؤسسة.

و"الغامدي" من الكفاءات الوطنية المتميزة وهو حاصل على شهادة الماجستير في اللغة الإنجليزية من جامعة كانبرا في أستراليا وشغل عددًا من المناصب القيادية منها: وكيلاً للكلية التقنية بالطائف للتدريب لمدة أربع سنوات ورئيسًا لمركز الدراسات العامة بالكلية لمدة أربع سنوات، كما عمل مشرفًا بإدارة التدريب الأهلي ومشرفًا للمركز السعودي البريطاني.