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شرطة الشرقية: القبض على 3 مواطنين سرقوا معدات كهربائية ومدرستين بالقطيف

بلغت قيمة المسروقات 650.000 ريال

‬صرّح مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، لارتكابهم عدداً من الجرائم.

وقال "الدريهم": تمثلت الجرائم في سرقة معدات وأدوات كهربائية من منازل تحت الإنشاء، ومدرستين بمحافظة القطيف، حيث تُقدر قيمة المسروقات بمبلغ 650000 ريال، وتم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة الشرقية: القبض على 3 مواطنين سرقوا معدات كهربائية ومدرستين بالقطيف
سبق

‬صرّح مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، لارتكابهم عدداً من الجرائم.

وقال "الدريهم": تمثلت الجرائم في سرقة معدات وأدوات كهربائية من منازل تحت الإنشاء، ومدرستين بمحافظة القطيف، حيث تُقدر قيمة المسروقات بمبلغ 650000 ريال، وتم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
04:42 PM

شرطة الشرقية: القبض على 3 مواطنين سرقوا معدات كهربائية ومدرستين بالقطيف

بلغت قيمة المسروقات 650.000 ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬صرّح مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، لارتكابهم عدداً من الجرائم.

وقال "الدريهم": تمثلت الجرائم في سرقة معدات وأدوات كهربائية من منازل تحت الإنشاء، ومدرستين بمحافظة القطيف، حيث تُقدر قيمة المسروقات بمبلغ 650000 ريال، وتم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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