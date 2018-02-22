عبر 4 برقيات.. القيادة تهنئ سلطان بروناي ورئيس غويانا

أعربت عن أطيب التمنيات لشعبيْ البلدين بالتقدم والازهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لسلطان بروناي؛ معرباً عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين أيضاً برقية تهنئة للرئيس دافيد آرثر جرانجر رئيس جمهورية غويانا التعاونية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس دافيد آرثر جرانجر؛ معرباً عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.