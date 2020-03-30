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في عسير.. مناشدة للبحث عن خمسيني مفقود منذ 88 يومًا

اختفى في حي الخشع بمدينة أبها وأسرته لم تعثر له على أثر

ناشد مواطن في عسير قراء "سبق"، المشاركة في البحث عن شقيقه الخمسيني الذي فُقِد منذ قرابة شهرين في حي الخشع بمدينة أبها.

وقال لـ"سبق" محمد آل مقبل: "فقدنا شقيقي منصور آل مقبل منذ 8 جمادى ثاني، ولأننا اعتدنا على غيابه ولكن ما بين يومين إلى 3 أيام فلم يتم البلاغ عن فقده إلا بعد أسبوع في مركز شرطة غرب أبها بتاريخ 16 من الشهر ذاته أي قبل 88 يوماً من الآن دون أن نجد له أثراً.


وتابع: " يبلغ أخي 58 عاماً ويعاني اضطراب الاكتئاب المزمن ولا يقود سيارة، ولا يوجد لديه هاتف جوال، نأمل ممن يجده أو يعلم شيئاً عنه إبلاغ الجهات الأمنية أو التواصل معنا على الأرقام 0555587377 أو ‎0505760506.

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في عسير.. مناشدة للبحث عن خمسيني مفقود منذ 88 يومًا
سبق

ناشد مواطن في عسير قراء "سبق"، المشاركة في البحث عن شقيقه الخمسيني الذي فُقِد منذ قرابة شهرين في حي الخشع بمدينة أبها.

وقال لـ"سبق" محمد آل مقبل: "فقدنا شقيقي منصور آل مقبل منذ 8 جمادى ثاني، ولأننا اعتدنا على غيابه ولكن ما بين يومين إلى 3 أيام فلم يتم البلاغ عن فقده إلا بعد أسبوع في مركز شرطة غرب أبها بتاريخ 16 من الشهر ذاته أي قبل 88 يوماً من الآن دون أن نجد له أثراً.


وتابع: " يبلغ أخي 58 عاماً ويعاني اضطراب الاكتئاب المزمن ولا يقود سيارة، ولا يوجد لديه هاتف جوال، نأمل ممن يجده أو يعلم شيئاً عنه إبلاغ الجهات الأمنية أو التواصل معنا على الأرقام 0555587377 أو ‎0505760506.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
12:14 AM

في عسير.. مناشدة للبحث عن خمسيني مفقود منذ 88 يومًا

اختفى في حي الخشع بمدينة أبها وأسرته لم تعثر له على أثر

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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9,321

ناشد مواطن في عسير قراء "سبق"، المشاركة في البحث عن شقيقه الخمسيني الذي فُقِد منذ قرابة شهرين في حي الخشع بمدينة أبها.

وقال لـ"سبق" محمد آل مقبل: "فقدنا شقيقي منصور آل مقبل منذ 8 جمادى ثاني، ولأننا اعتدنا على غيابه ولكن ما بين يومين إلى 3 أيام فلم يتم البلاغ عن فقده إلا بعد أسبوع في مركز شرطة غرب أبها بتاريخ 16 من الشهر ذاته أي قبل 88 يوماً من الآن دون أن نجد له أثراً.


وتابع: " يبلغ أخي 58 عاماً ويعاني اضطراب الاكتئاب المزمن ولا يقود سيارة، ولا يوجد لديه هاتف جوال، نأمل ممن يجده أو يعلم شيئاً عنه إبلاغ الجهات الأمنية أو التواصل معنا على الأرقام 0555587377 أو ‎0505760506.

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