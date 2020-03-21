أكدت وزارة الصحة، ضرورة غسل الخضراوات والفواكة جيدًا بالماء والصابون، وغسل اليدين بالماء والصابون بعد لمس المعلبات كسائر الأسطح والأشياء التي يكثر لمسها. وقالت "الصحة" عبر حسابها في "تويتر" (937): "بشكل عام لا يوجد توصيات خاصة بتعقيم منتجات التسوق فيما يتعلق بفيروس كورونا الجديد على وجه التحديد، ولكن ينبغي الاستمرار على الإجراءات الروتينية المعروفة عند التعامل معها؛ مثل: "غسل الخضراوات والفواكة جيدًا بالماء والصابون، وغسل اليدين بالماء والصابون بعد لمس المعلبات كسائر الأسطح والأشياء التي يكثر لمسها". وأضافت: "فيروس كورونا الجديد ينتقل عن طريق رذاذ العطاس أو السعال من المصابين، بشكل مباشر أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة بالفيروس". جاء ذلك في معرِض ردّ الحساب على مغرّد كان قد قال: "هل من الضروري تعقيم وغسل الأغراض عند شرائها من السوبر ماركت؟ وهل تنتقل العدوى بلمسها؟". وحول جدوى غسل الخضار بالخل، قالت الوزارة اليوم السبت: "لا يوجد دليل علمي قاطع يفيد بفعالية وأمان استخدام الخلّ للتعقيم، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".

هل أغسل الأغراض بعد التسوق؟ هل الخل معقم؟.. إجابات لـ"الصحة" عن "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-21 أكدت وزارة الصحة، ضرورة غسل الخضراوات والفواكة جيدًا بالماء والصابون، وغسل اليدين بالماء والصابون بعد لمس المعلبات كسائر الأسطح والأشياء التي يكثر لمسها.



وقالت "الصحة" عبر حسابها في "تويتر" (937): "بشكل عام لا يوجد توصيات خاصة بتعقيم منتجات التسوق فيما يتعلق بفيروس كورونا الجديد على وجه التحديد، ولكن ينبغي الاستمرار على الإجراءات الروتينية المعروفة عند التعامل معها؛ مثل: "غسل الخضراوات والفواكة جيدًا بالماء والصابون، وغسل اليدين بالماء والصابون بعد لمس المعلبات كسائر الأسطح والأشياء التي يكثر لمسها".



وأضافت: "فيروس كورونا الجديد ينتقل عن طريق رذاذ العطاس أو السعال من المصابين، بشكل مباشر أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة بالفيروس".



جاء ذلك في معرِض ردّ الحساب على مغرّد كان قد قال: "هل من الضروري تعقيم وغسل الأغراض عند شرائها من السوبر ماركت؟ وهل تنتقل العدوى بلمسها؟".



وحول جدوى غسل الخضار بالخل، قالت الوزارة اليوم السبت: "لا يوجد دليل علمي قاطع يفيد بفعالية وأمان استخدام الخلّ للتعقيم، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 12:20 PM

اخر تعديل 21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 12:27 PM

هل أغسل الأغراض بعد التسوق؟ هل الخل معقم؟.. إجابات لـ"الصحة" عن "كورونا" حثَّتْ على غسل الخضراوات والفواكة جيدًا بالماء والصابون واليدين بعد لمس المعلبات





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أكدت وزارة الصحة، ضرورة غسل الخضراوات والفواكة جيدًا بالماء والصابون، وغسل اليدين بالماء والصابون بعد لمس المعلبات كسائر الأسطح والأشياء التي يكثر لمسها.



وقالت "الصحة" عبر حسابها في "تويتر" (937): "بشكل عام لا يوجد توصيات خاصة بتعقيم منتجات التسوق فيما يتعلق بفيروس كورونا الجديد على وجه التحديد، ولكن ينبغي الاستمرار على الإجراءات الروتينية المعروفة عند التعامل معها؛ مثل: "غسل الخضراوات والفواكة جيدًا بالماء والصابون، وغسل اليدين بالماء والصابون بعد لمس المعلبات كسائر الأسطح والأشياء التي يكثر لمسها".



وأضافت: "فيروس كورونا الجديد ينتقل عن طريق رذاذ العطاس أو السعال من المصابين، بشكل مباشر أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة بالفيروس".



جاء ذلك في معرِض ردّ الحساب على مغرّد كان قد قال: "هل من الضروري تعقيم وغسل الأغراض عند شرائها من السوبر ماركت؟ وهل تنتقل العدوى بلمسها؟".



وحول جدوى غسل الخضار بالخل، قالت الوزارة اليوم السبت: "لا يوجد دليل علمي قاطع يفيد بفعالية وأمان استخدام الخلّ للتعقيم، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".