النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدء أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية

تخفيف معاناة المرضى وأسرهم

بدأت، أمس، أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية المنزلية التابعين لوزارة الصحة.

جاء ذلك، بدعم من أوقاف عبدالله الراجحي، وتمويلاً لمبادرة ترميم المنازل مع الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية "هندسية"، وبشراكة مجتمعية مع (لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالدرعية)، وشركة (أيادي وطنية) وفريق (مبادرات التطوعي) المنفذ للمبادرة.

وتهدف المبادرة إلى تخفيف معاناة المرضى وأسرهم لينعموا بحياة مستقرة وصحية وآمنة، بصيانة المنازل المتضررة من قبل مجموعة من المتطوعين والمتطوعات المتخصصين بمجالات مختلفة.

والذين سبق أن كان لهم مبادرات في ترميم وصيانة المنازل مع جهات حكومية وجمعيات خيرية أخرى، وهم يعملون لساعات طويلة يوميًا وينجزون الترميم، خلال فترات وجيزة لا تتعدى الأيام، ويحتفلون مع المستفيدين بتسليم منازلهم على أكمل وجه، يجمعهم هدف إنساني ونبيل وهو خدمة المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بدء أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية
سبق

بدأت، أمس، أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية المنزلية التابعين لوزارة الصحة.

جاء ذلك، بدعم من أوقاف عبدالله الراجحي، وتمويلاً لمبادرة ترميم المنازل مع الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية "هندسية"، وبشراكة مجتمعية مع (لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالدرعية)، وشركة (أيادي وطنية) وفريق (مبادرات التطوعي) المنفذ للمبادرة.

وتهدف المبادرة إلى تخفيف معاناة المرضى وأسرهم لينعموا بحياة مستقرة وصحية وآمنة، بصيانة المنازل المتضررة من قبل مجموعة من المتطوعين والمتطوعات المتخصصين بمجالات مختلفة.

والذين سبق أن كان لهم مبادرات في ترميم وصيانة المنازل مع جهات حكومية وجمعيات خيرية أخرى، وهم يعملون لساعات طويلة يوميًا وينجزون الترميم، خلال فترات وجيزة لا تتعدى الأيام، ويحتفلون مع المستفيدين بتسليم منازلهم على أكمل وجه، يجمعهم هدف إنساني ونبيل وهو خدمة المجتمع.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
05:53 PM

بدء أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية

تخفيف معاناة المرضى وأسرهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,127

بدأت، أمس، أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية المنزلية التابعين لوزارة الصحة.

جاء ذلك، بدعم من أوقاف عبدالله الراجحي، وتمويلاً لمبادرة ترميم المنازل مع الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية "هندسية"، وبشراكة مجتمعية مع (لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالدرعية)، وشركة (أيادي وطنية) وفريق (مبادرات التطوعي) المنفذ للمبادرة.

وتهدف المبادرة إلى تخفيف معاناة المرضى وأسرهم لينعموا بحياة مستقرة وصحية وآمنة، بصيانة المنازل المتضررة من قبل مجموعة من المتطوعين والمتطوعات المتخصصين بمجالات مختلفة.

والذين سبق أن كان لهم مبادرات في ترميم وصيانة المنازل مع جهات حكومية وجمعيات خيرية أخرى، وهم يعملون لساعات طويلة يوميًا وينجزون الترميم، خلال فترات وجيزة لا تتعدى الأيام، ويحتفلون مع المستفيدين بتسليم منازلهم على أكمل وجه، يجمعهم هدف إنساني ونبيل وهو خدمة المجتمع.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,007
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,698
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,531

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقیقة حجر شطرنج

الحقیقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة