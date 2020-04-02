"البشر" أول طالب يناقش الدكتوراه "عن بعد" ويظفر بالشهادة من جامعة "ساوث كارولينا"

حصل الباحث "زياد بن إبراهيم بن سفران البشر" على شهادة الدكتوراه في تخصص علوم الأرض من جامعة ساوث كارولينا بأمريكا، وذلك بعد اجتيازه مناقشةَ الرسالة عن بعد.

ويعتبر "البشر" أول طالب دكتوراه يناقش عن بعد من قسم علوم الأرض بالجامعة.

وكان عنوان رسالته "التطور الهيكلي لطيات "فلوريدا" و"قوافيو" وأنظمتها البترولية في إقليم مرتفعات كوردييرا الشرقية بجمهورية كولومبيا، أمريكا الجنوبية.

ويعتبر الدكتور زياد البشر من الكفاءات المتميزة، ويعمل باحثًا أكاديميًّا في "مركز بحوث البترول والغاز" بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.