النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البشر" أول طالب يناقش الدكتوراه "عن بعد" ويظفر بالشهادة من جامعة "ساوث كارولينا"

حصل الباحث "زياد بن إبراهيم بن سفران البشر" على شهادة الدكتوراه في تخصص علوم الأرض من جامعة ساوث كارولينا بأمريكا، وذلك بعد اجتيازه مناقشةَ الرسالة عن بعد.

ويعتبر "البشر" أول طالب دكتوراه يناقش عن بعد من قسم علوم الأرض بالجامعة.

وكان عنوان رسالته "التطور الهيكلي لطيات "فلوريدا" و"قوافيو" وأنظمتها البترولية في إقليم مرتفعات كوردييرا الشرقية بجمهورية كولومبيا، أمريكا الجنوبية.

ويعتبر الدكتور زياد البشر من الكفاءات المتميزة، ويعمل باحثًا أكاديميًّا في "مركز بحوث البترول والغاز" بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"البشر" أول طالب يناقش الدكتوراه "عن بعد" ويظفر بالشهادة من جامعة "ساوث كارولينا"
سبق

حصل الباحث "زياد بن إبراهيم بن سفران البشر" على شهادة الدكتوراه في تخصص علوم الأرض من جامعة ساوث كارولينا بأمريكا، وذلك بعد اجتيازه مناقشةَ الرسالة عن بعد.

ويعتبر "البشر" أول طالب دكتوراه يناقش عن بعد من قسم علوم الأرض بالجامعة.

وكان عنوان رسالته "التطور الهيكلي لطيات "فلوريدا" و"قوافيو" وأنظمتها البترولية في إقليم مرتفعات كوردييرا الشرقية بجمهورية كولومبيا، أمريكا الجنوبية.

ويعتبر الدكتور زياد البشر من الكفاءات المتميزة، ويعمل باحثًا أكاديميًّا في "مركز بحوث البترول والغاز" بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
10:25 PM

"البشر" أول طالب يناقش الدكتوراه "عن بعد" ويظفر بالشهادة من جامعة "ساوث كارولينا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
962

حصل الباحث "زياد بن إبراهيم بن سفران البشر" على شهادة الدكتوراه في تخصص علوم الأرض من جامعة ساوث كارولينا بأمريكا، وذلك بعد اجتيازه مناقشةَ الرسالة عن بعد.

ويعتبر "البشر" أول طالب دكتوراه يناقش عن بعد من قسم علوم الأرض بالجامعة.

وكان عنوان رسالته "التطور الهيكلي لطيات "فلوريدا" و"قوافيو" وأنظمتها البترولية في إقليم مرتفعات كوردييرا الشرقية بجمهورية كولومبيا، أمريكا الجنوبية.

ويعتبر الدكتور زياد البشر من الكفاءات المتميزة، ويعمل باحثًا أكاديميًّا في "مركز بحوث البترول والغاز" بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,819
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,737
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,461
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,844

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة