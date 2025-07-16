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أهالي "جبل الجذم" يسفلتون طريقاً على حسابهم الخاص.. ومناشدة لوزيرين

بعد معاناة من سوء الطرق الرئيسة منذ سنوات وتسببها بأضرار للمركبات

ناشد أهالي جبل الجذم بمحافظة العارضة بمنطقة جازان وزيري النقل والشؤون البلدية والقروية التدخل وتهيئة الطرق داخل قرى الجبل والطرق الرئيسة المؤدية للجبل.

وتكلف الأهالي فاتورة تهيئة وسفلتة جزء من طريق على حسابهم الخاص اليوم، وذلك بعد معاناة من تلك الجزئية وتسببها بأضرار للمركبات.

وقال الأهالي إن جبل الجذم هو الواجهة الجبلية لمحافظة العارضة وتعاني طرقه من عدم السفلتة وتهيئة البنية التحتية للقرى في ذلك الجبل.

يشار إلى أن "سبق" نشرت تقارير عدة منذ سنوات حول وضع الطرق ومعاناة أهالي جبل الجذم.


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أهالي "جبل الجذم" يسفلتون طريقاً على حسابهم الخاص.. ومناشدة لوزيرين
سبق

ناشد أهالي جبل الجذم بمحافظة العارضة بمنطقة جازان وزيري النقل والشؤون البلدية والقروية التدخل وتهيئة الطرق داخل قرى الجبل والطرق الرئيسة المؤدية للجبل.

وتكلف الأهالي فاتورة تهيئة وسفلتة جزء من طريق على حسابهم الخاص اليوم، وذلك بعد معاناة من تلك الجزئية وتسببها بأضرار للمركبات.

وقال الأهالي إن جبل الجذم هو الواجهة الجبلية لمحافظة العارضة وتعاني طرقه من عدم السفلتة وتهيئة البنية التحتية للقرى في ذلك الجبل.

يشار إلى أن "سبق" نشرت تقارير عدة منذ سنوات حول وضع الطرق ومعاناة أهالي جبل الجذم.


15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
10:31 PM

أهالي "جبل الجذم" يسفلتون طريقاً على حسابهم الخاص.. ومناشدة لوزيرين

بعد معاناة من سوء الطرق الرئيسة منذ سنوات وتسببها بأضرار للمركبات

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محمد المواسي - جازان
9
4,591

ناشد أهالي جبل الجذم بمحافظة العارضة بمنطقة جازان وزيري النقل والشؤون البلدية والقروية التدخل وتهيئة الطرق داخل قرى الجبل والطرق الرئيسة المؤدية للجبل.

وتكلف الأهالي فاتورة تهيئة وسفلتة جزء من طريق على حسابهم الخاص اليوم، وذلك بعد معاناة من تلك الجزئية وتسببها بأضرار للمركبات.

وقال الأهالي إن جبل الجذم هو الواجهة الجبلية لمحافظة العارضة وتعاني طرقه من عدم السفلتة وتهيئة البنية التحتية للقرى في ذلك الجبل.

يشار إلى أن "سبق" نشرت تقارير عدة منذ سنوات حول وضع الطرق ومعاناة أهالي جبل الجذم.


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