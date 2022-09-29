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"سبق" تكشف تفاصيل فيديو "صيد الأرنب"

قديم قبل سنوات.. واتُّخذ حيال الأشخاص الإجراء النظامي

تقصت "ســــبق" تفاصيل مقطع فيديو، يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شخصان يستقلان سيارة حكومية، ويصطادان أرنبًا بريًّا.

وتبيَّن من خلال البحث أن المقطع قديم، وسبق أن أوضحت الجهات المختصة قبل أكثر من 3 سنوات أن الفيديو قديم، وسبق رصده، واتخاذ اللازم حيال الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" تكشف تفاصيل فيديو "صيد الأرنب"
سبق

تقصت "ســــبق" تفاصيل مقطع فيديو، يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شخصان يستقلان سيارة حكومية، ويصطادان أرنبًا بريًّا.

وتبيَّن من خلال البحث أن المقطع قديم، وسبق أن أوضحت الجهات المختصة قبل أكثر من 3 سنوات أن الفيديو قديم، وسبق رصده، واتخاذ اللازم حيال الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
08:11 PM

"سبق" تكشف تفاصيل فيديو "صيد الأرنب"

قديم قبل سنوات.. واتُّخذ حيال الأشخاص الإجراء النظامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,154

تقصت "ســــبق" تفاصيل مقطع فيديو، يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شخصان يستقلان سيارة حكومية، ويصطادان أرنبًا بريًّا.

وتبيَّن من خلال البحث أن المقطع قديم، وسبق أن أوضحت الجهات المختصة قبل أكثر من 3 سنوات أن الفيديو قديم، وسبق رصده، واتخاذ اللازم حيال الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو.

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