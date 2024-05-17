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بارتفاع يومي.. مصر تسجل 510 إصابات بكورونا و18 وفاة

إجمالي حالات الوفيات بلغ 630 حالة والشفاء وصلت 3172 متعافياً

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأحد تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس ووفاة 18 حالة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد مصر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بارتفاع يومي.. مصر تسجل 510 إصابات بكورونا و18 وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأحد تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس ووفاة 18 حالة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
08:15 PM

بارتفاع يومي.. مصر تسجل 510 إصابات بكورونا و18 وفاة

إجمالي حالات الوفيات بلغ 630 حالة والشفاء وصلت 3172 متعافياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأحد تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس ووفاة 18 حالة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة.

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