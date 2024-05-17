تركيا .. 41 وفاة و1368 إصابة بفيروس كورونا

وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات بالبلاد إلى 4140 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 1368 إصابة بفيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، أنه تم تسجيل 1368 إصابة بفيروس كورونا؛ ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 149 ألفًا و435، كما تم تسجيل 41 وفاة بفيروس كورونا؛ ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 4140.

ولفت قوجة إلى أنه تم تسجيل 1824 حالة شفاء من مرض "كوفيد-19"؛ ما يرفع الحصيلة إلى 109 آلاف و962.